Cerca de 22,5 kg de drogas são apreendidos dentro de carro na Bahia

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte localizaram mais de 22,5 kg de drogas, entre maconha e cocaína, na noite de terça-feira (14), no município de Esplanada, no nordeste da Bahia. Além dos entorpecentes, um revólver calibre 38 foi apreendido. Suspeitos fugiram do local, deixando o material ilícito.

Os policiais se deslocaram à comunidade de Palmeiras, após informações de um veículo modelo S10, cor branca, sendo utilizado para assaltos na localidade. Segundo a major Carina Fernanda, comandante da Cipe, as guarnições foram recebidas com disparos.

"Um trio de suspeitos estava no veículo quando chegamos. Durante o confronto, um foi atingido e levado a uma unidade de saúde. Seguiremos nas buscas pelos foragidos", esclareceu a comandante.

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Esplanada.