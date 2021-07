Cerca de 50 mil cirurgias eletivas serão retomadas no estado, diz Fábio Vilas Boas

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), vinculado à Secretária Estadual de Saúde (Sesab) da Bahia, autorizou, nessa quinta-feira (15), o retorno gradativo das cirurgias eletivas, não urgentes e que têm possibilidade de serem programadas, em todo o estado. Os procedimentos estavam suspensos desde agosto devido à necessidade de realocação de profissionaisde saúde, medicamentos e equipamentos para a linha de frente da pandemia. Cerca de 50 mil cirurgias que precisam ser realizadas serão retomadas, de acordo com o secretário Fábio Vilas-Boas, em entrevista ao Jornal da Manhã.

Estima-se que, na Bahia, houve uma redução de 49% no volume de cirurgias eletivas, e de 6% nas oncológicas. "Iremos discutir com o governador ao longo dos próximos meses a possibilidade de voltarmos a fazer algum tipo de mutirão para realização dessas cirurgias em situações que causam desconforto, como retirada de útero de mulheres que têm mioma, hérnia, vesícula", disse o titular da pasta.

Retomada

Para a retomada, as unidades de saúde poderão realizar na totalidade os procedimentos ambulatoriais de pequenas cirurgias, sob anestesia local; cirurgias com anestesia locorregional; e procedimentos com bloqueio de plexo, raqui e peridural.



Já as cirurgias com indicação de anestesia geral devem se limitar a 25% da capacidade operacional mensal da unidade, tendo como base de referência o ano de 2019. A exceção são para os casos em que possa haver prejuízo aos pacientes pela questão tempo-dependente, como em cirurgias oncológicas e cardíacas.