Cerca de 60 empresas de base tecnológica já passaram pelo Hub Salvador desde o ano de 2018

Desde 2018, quase 60 startups já passaram pelo Hub Salvador, um espaço dedicado ao desenvolvimento de inovação e tecnologia a partir de conexões. “Nossa cidade tem um espaço aberto para apresentar experiências bem sucedidas, outras nem tanto, mas onde há sempre espaço para a troca e isso enriquece demais o processo”, explica Enzo Alves, líder de Comunidade do Hub Salvador.

Antes da pandemia, em 2019, o espaço chegou a atingir a sua capacidade máxima. Desde que a covid-19 chegou, demandando novas formas de atuação, o Hub se adaptou para continuar atendendo empreendedores dos mais diversos portes, contou ontem Enzo Alves ao jornalista Donaldson Gomes, durante o programa Política & Economia, transmitido pelo Instagram do CORREIO (@correio24horas).

“O Hub é um lugar para empreendedores se conectarem, para interagir com o ecossistema, consumir o que temos para oferecer, mas também levarem um pouco do que sabem e compartilhar”, destaca. “Quem começou uma startup ontem, hoje já tem uma experiência para contar”.

Quando questionado por um comentário da audiência de que o que dá certo para um nem sempre funciona para o outro, Enzo lembrou que compartilhar uma experiência não significa querer que os outros repliquem exatamente do mesmo modo. “Mesmo quando algo não dá certo, é possível analisar aquela metodologia, ou ainda utilizar uma parte dela, deixando de lado o que não funciona”, exemplifica.

“Quando a gente recebe pessoas que chegam com ótimas ideias, uma das coisas que dizemos é para elas olharem se alguém já fez parecido, se aquilo deu certo, mas se não, buscar entender o que pode melhorar”, explica. “A regra, o mais comum, é dar errado e quando isso acontece, aprende-se com o erro”.

Para Enzo Alves, uma das ideias que precisam ser desconstruídas é a de que inovação e tecnologia são assuntos para pessoas mais jovens. “Inovação é pensar algo de maneira diferente e às vezes é até mais fácil pensar de maneira diferente depois de já ter passado pela experiência”, explica.

“Inovação é pegar o que já existe e trazer uma nova interpretação sobre aquilo. Pode ser algo que torne a experiência mais rápida, menos custosa, ou mais bonita, até”, diz.

O Hub Salvador nasceu com a proposta de conexão de negócios e a escolha do bairro do Comércio para abrigar a comunidade, segundo Alves, é uma espécie de referência à histórica importância econômica que a região tem para a cidade. “Um bairro que sempre foi tão importante para Salvador, que passou por um momento de esquecimento, mas que desde 2018 conta com nossa presença e vem sendo revitalizado”, avalia.

“Nós surgimos como um lugar em que as startups iriam se encontrar e ter espaço para dialogar com empresas de tecnologia, entusiastas de tecnologia e inovação... Enfim, ser um espaço físico onde as pessoas podem interagir e buscar intercessões entre as coisas que elas fazem”, explica. “Aqui no Hub, a gente não tem muito um padrão, você tem fintechs, que trabalham no mercado financeiro, healthtechs, que atuam com saúde, e todos estão interagindo”, complementa.

Um espaço para mostrar experiências bem sucedidas, ou até mesmo aquelas que não obtiveram o resultado desejado é fundamental para o desenvolvimento de inovação, aponta Enzo Alves. “Mesmo aqui que não funciona serve para sinalizar para alguém que aquilo precisa ser feito de maneira diferente”, aponta.

Ecossistema inovador

O Brasil tem uma capacidade de empreendedorismo gigantesca, avalia Enzo Alves. Por necessidade, o brasileiro é um povo que sabe buscar oportunidade e que costuma procurar soluções para diversas situações, explica. Aqui na Bahia, com destaque para Salvador, frisa, esse espírito criativo tem encontrado um “ecossistema voltado para inovação”, acredita. “Esse ambiente propício existe aqui em Salvador e o que a gente precisa verificar é como ele pode ser melhorado, como podemos ter ainda mais integração”, afirma.

Numa comparação com o que acontece na Biologia, quando um ecossistema tem integrantes, cada um com seu papel, mas trabalhando juntos, ele aponta a necessidade de integrar cada vez mais as estruturas voltadas para a inovação na região.

“Nós temos aqui, pensando em inovação, o Hub, a Prefeitura, o Parque Tecnológico, as empresas, freelancers, inclusive, e todos fazem parte desse processo. Temos que entender como podemos conectar todas essas partes para agir como um sistema”, acredita. “Existimos graças a diversos interessados”.