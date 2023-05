Cerco do governo estadual em terras do Oeste reforça projeção de queda no agro baiano

A ofensiva judicial deflagrada pelo governo do estado contra donos de terras no Oeste, cujo avanço gradual provocou pânico generalizado entre produtores rurais, tem potencial de agravar o cenário de baixa para o agronegócio baiano este ano, projetado no mais recente Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE. De acordo com os dados, todos os itens de maior peso para o setor no estado devem sofrer retração em 2023, no comparativo com o ano passado. Os números do IBGE relativos a abril indicam queda de 3,3% na produção de grãos. As colheitas de soja e milho tendem a recuar 2,4% e 5,4%, respectivamente. Já a safra de algodão (caroço e pluma), outro grande eixo do agro no Oeste, pode cair 1,1% até dezembro.

Ladeira abaixo

No mesmo caminho está o feijão, com decréscimo de 2,1% ante 2022. Os prognósticos do novo levantamento apontam também redução de 17,3% no café colhido pelos produtores da Bahia. No recorte por tipo, a queda é maior em relação ao arábica - 30,8% a menos.

Dominó rural

O panorama pessimista atinge outras lavouras importantes para a produção agrícola do estado. Cacau, por exemplo, deve recuar 4% este ano, assim como a cana-de-açúcar, com diminuição prevista em 2,3%. O levantamento projeta ainda retração de 6,3% e 2,9% nas safras anuais de batata-inglesa e laranja. Apenas quatro produtos estão em direção contrária nas estimativas do IBGE e podem apresentar alta em 2023: mandioca (9,6%), uva (7,8%), banana (1%) e tomate (0,9%), embora o desempenho positivo de todos eles seja incapaz de evitar a eventual queda do agronegócio no estado.

Dano colateral

As perspectivas de recuo no PIB agrícola da Bahia ampliam a tensão causada por ações em série movidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) na Justiça, com objetivo de bloquear matrículas de terras no principal polo nordestino do setor. Conforme noticiado pela Satélite na quinta e sexta-feira passadas, produtores do Oeste temem que as investidas da PGE, sob aval do Palácio de Ondina, paralisem investimentos, dificultem o acesso a crédito e financiamento, afastem negócios e instalem um clima de insegurança jurídica permanente na região.

Puxada de rede

Integrantes da força-tarefa da Operação Faroeste estão convictos que, após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitar mais uma denúncia contra a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal por ligação com o esquema de venda de sentenças no Judiciário baiano, a fila começará a andar para mais magistrados implicados no caso. A expectativa é de que, em breve, o STJ coloque no banco dos réus as desembargadoras Lígia Maria Ramos Cunha, Ilona Márcia Reis e Sandra Inês Moraes Rusciolelli.

Por tabela

A previsão entre investigadores da Operação Faroeste é que a ex-chefe do Ministério Público do Estado, Ediene Lousado, acusada de participar do esquema, tenha o mesmo destino em curto prazo.