Cerimônia marca 50 anos da Base Naval de Aratu

No imaginário popular, a Base Naval de Aratu pode ser lembrada como o local onde presidentes e outras autoridades vêm descansar quando estão em território baiano. Quem a conhece um pouco mais de perto acaba entendendo que, para além das belezas naturais, a Base faz história há 50 anos.

Na ocasião do jubileu de ouro, uma cerimônia, nesta segunda-feira (3), marcou a tarde das 800 pessoas, entre militares e servidores civis que hoje trabalham no local. Além deles, autoridades e outros convidados estiveram na comemoração. Uma placa que simboliza a data foi inaugurada.

“A base completa 50 anos de existência e por cada um que passou por ela, dando a sua contribuição, é importante que nós nos reunamos e comemoremos esses anos de existência. É uma base estratégica. Importante celebrar este jubileu”, declarou o Capitão de Mar e Guerra, Engenheiro Francisco Joailton de Lima, comandante da Base Naval de Aratu.

O comandante destacou ainda a importância estratégica da base, tanto por seu posicionamento geográfico quanto pela quantidade de trabalho que acaba gerando. “A base tem um parque industrial e carrega uma parte dos arredores, dando a essas pessoas trabalho, emprego indireto e consequentemente qualidade de vida”, frisou ele.

História

Presente na celebração, o Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, Comandante da Marinha, lembrou que o trabalho com a Base Naval de Aratu é bastante antigo. “Essa base nos remonta ao tempo do Império, quando o nosso país já começa a identificar a posição estratégica que tem Salvador, nossa primeira capital. Desde essa época estamos trabalhando no fortalecimento da Base Naval de Aratu”, revelou ele.

O Vice-almirante Marcelo Francisco Campos, o Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior e o Capitão de Mar e Guerra Francisco Joailton de Lima (Foto: Divulgação)

Segundo informações da própria Marinha, as terras onde hoje está a Base Naval de Aratu pertenciam a um rico comerciante português, que, dono de vários navios, comercializava especiarias. O Almirante ainda lembra de um fato histórico importante para a constituição da Base. “Na época da Segunda Guerra, essa base recebeu navios e aviões que combateram na batalha do Atlântico. Foram 535 comboios, o que permitiu que a nossa indústria continuasse a existir, o abastecimento das nossas cidades. Foram para mais de cinco mil navios” contou. A presença da Marinha americana na área contribuiu para o projeto de construção da Base que, depois de anos de estudos e negociações, foi criada através de decreto em 03 de junho de 1969.

Amazônia Azul

Atualmente, a base é ponto estratégico e importante para a discussão da Amazônia Azul, conceito criado pela Marinha para denominar a área oceânica ligada ao território brasileiro. “Esse centro, Salvador, a Base Naval de Aratu, é um apoio logístico fundamental, na proteção da nossa Amazônia Azul. A Base Naval de Aratu está em um eixo estruturante de fortalecimento da nossa Marinha e do nosso país”, destacou o Almirante Ilques. O CORREIO conversou com a autoridade sobre o tema.

O que é a Amazônia Azul?

Sobrevivência e prosperidade para o nosso país. Sobrevivência porque o comércio que vem através da Amazônia Azul nos traz insumos, fertilizantes usados no agronegócio, equipamentos para a nossa indústria. São fundamentais, em exemplos bem simples, pra pasta de dentes, para o arroz que vamos comer em nossa casa, o feijão. E não é só isso, o combustível para carros, caminhões, a gasolina, também vem da Amazônia Azul. Então tudo isso que ocorre na Amazônia Azul.

E do ponto de vista da prosperidade?

A prosperidade é quando nós exportamos. Quando você exporta alguma coisa, os minérios de ferro, nossos grãos, tudo isso traz recursos financeiros ao nosso país, a prosperidade. Esses recursos financeiros são revertidos em infraestrutura, em salários para todos nós. Então são esses dois pilares da Amazônia Azul, um espaço riquíssimo que nós temos que cuidar.

Algum outro ponto de importância da Amazônia Azul que seja válido destacar?

Além do ponto de vista financeiro, dessa parte de sobrevivência e prosperidade, também temos que ver a preservação ambiental. Todo o oceano atlântico, e outros oceanos é que regulam o clima no planeta. Por isso é importante tomarmos conta desse patrimônio enorme que nós temos aqui e dessa beleza que é a Baía de Todos os Santos.

Traduzindo geograficamente o que compreende a Amazônia Azul?

Todo o território marinho do Brasil, começa no RIo Grande do Sul e vai até o Oiapoque no Norte. Isso significa, hoje em dia, da ordem de 5.4 milhões de quilômetros quadrados.

O que representa a Bahia nesse território?

A Bahia é um dos pólos irradiadores da mentalidade marítima. Um dos polos que irradiam para todo o Brasil e sublinham a importância da Amazônia Azul.

Qual a importância da Base Naval de Aratu para a Amazônia Azul?

Esse centro, Salvador, a Base Naval de Aratu, é um apoio logístico fundamental, na proteção da nossa Amazônia Azul, tanto do ponto de vista da segurança nacional e da garantia da nossa soberania, mas sobretudo, e também, para a proteção da vida no mar, segurança da navegação, preservação ambiental. A Base Naval de Aratu está em um eixo estruturante de fortalecimento da nossa Marinha e do nosso país.

E quais são as ações vêm sendo tomadas pela Marinha diante desse conceito de Amazônia Azul? Alguma novidade?

Temos um conjunto de ações, lançamentos de submarinos, novos navios, temos navios que estão trabalhando, hoje, para consolidar os nossos conhecimentos. Existe também, que foi lançado recentemente, em 21 de Maio, a Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante, que tem diversos eixos estruturantes e nós vamos colocar a parte técnica da nossa marinha para ajudar ministros a desenvolverem toda essa estruturação de bem estar para o nosso país.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro