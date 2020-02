Cerveja me fod*: ‘Se solta antes, concorria a música do carnaval’, diz Magnata

O cantor Bruno Magnata, da banda La Fúria, disse, neste domingo (23), que a música ‘Cerveja me fod*’, lançada há apenas três dias tem grande potencial, mesmo com pouco tempo que ganhou as ruas. “Viralizou demais, está estourada, estou feliz de verdade. O pessoal estava comentando comigo que se a gente solta antes, concorria a música do Carnaval”, contou.

A canção surgiu a partir de um meme criado pelo humorista baiano Dum Ice. O rapaz tem um personagem chamado Zói Pocu, que costuma colocar a culpa na bebida quando resolve pegar homens. A frase “Eu amo cerveja, cerveja me fode” tomou conta das ruas e virou fantasia de carnaval. Um monte de gente foi para a avenida usando plaquinhas com a expressão.

Durante o show no circuito Campo Grande, Magnata comentou a parceria e confirmou a receita do sucesso. “Dum é um grande amigo meu, das antigas. A La Fúria sempre foi uma banda do meme. Sempre fui um cara ligado à internet e tudo o que acontece por lá eu quero fazer música”, falou.

Segundo o artista, a agenda da banda tem 14 apresentações previstas neste carnaval e deverá ficar fora do “Arrastão” da Quarta-feira de Cinzas. “Vou estar muito cansado”, disse.

