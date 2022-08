Cervejaria artesanal baiana promove festa em homenagem à IPA nesta sexta

Um dos tipos de cerveja mais amados do mundo, a India Pale Ale, a popular IPA, vai ter um dia só para si nesta sexta-feira (19). No bar da fábrica da cervejaria baiana MinduBier, em Lauro de Freitas, acontece o primeiro IPA Day.

Conhecido como um evento importante dentro do calendário cervejeiro mundial. A data foi criada pelo escritor e entusiasta da cerveja Ashley Rousten em 2011, e desde 2012 é comemorado também no Brasil.

A festa tem o objetivo de promover e valorizar a cultura cervejeira local, além de confraternizar com colegas cervejeiros, clientes e amigos que gostam do estilo mais consumido no mundo.

No total serão 10 rótulos de 8 cervejarias baianas, MinduBier, Feyhbier, Híbrida, Jambo, Proa, Art Malte, 2 de Julho e Bardo. Haverá IPAs mais fortes, versões mais leves, conhecidas como “session”, receitas inéditas e consolidadas por suas marcas.

A parte musical ficará por conta do DJ Bernard. Ingressos no Sympla.

Serviço:

1º IPA DAY – Com as cervejarias: MinduBier, Feyhbier, Híbrida, Jambo, Proa, Arte Malte, 2 de julho e Bardo.

Data: 19/08/2022

Hora: 16h às 23h

Ingresso: R$ 15,00 (no Sympla ou diretamente no MinduBar)

Local: MinduBar

Endereço: Rua Martins de Oliveira, 109, Quadra H, Lote 5, Galpão 4, Pitangueiras, Lauro de Freitas, Bahia. CEP 42701-840