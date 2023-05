Cervejaria baiana completa um ano com “Roda de Rock” em Lauro de Freitas

Próximo domingo (28) o bar de fábrica da premiada cervejaria baiana MinduBier completa o seu primeiro aniversário. Localizado em Lauro de Freitas, O MinduBar vai comemorar a data promovendo uma festa inusitada, com os músicos da “Roda de Rock”.

O projeto Roda de Rock é uma festa que reúne amigos musicistas em uma mesa regada a muita cerveja gelada e Rock’n Roll! Em volta, uma galera animada, dançando e cantando os principais hinos do rock nacional e internacional.

A Roda surge da união de amigos músicos e apaixonados pelos clássicos do Rock mundial. As atrações que compõem o projeto se destacam no cenário baiano, agitando casas noturnas, bares, eventos e agregando uma legião de aficionados por riffs de guitarra distorcidas, solos de bateria e canções que embalam gerações há décadas.

A festa começa a partir das 13h com a discotecagem do DJ Wagner Pirraça, que comanda abertura e encerramento do evento. Haverá pizzas artesanais da Eita Pizzas Brotinhos, além de acessórios e camisetas da Rise Rock Wear, Flash Tatto, com A2 Tatoo Studio e um bar de drinks da Pato Preto Destilaria, sob comando de Dan Morais. Além do hambúrguer NBS e opções variadas de churrasco assinados pela Chef Emanuele Nascimento.

O MinduBar

Numa área de 400m2 estão a fábrica, com capacidade para produzir 9 mil litros de cerveja, e o bar que possui dez torneiras de chop, além de cozinha própria. O projeto de decoração do MinduBar é assinado pela arquiteta Júlia Leal. Contemplando mesas e bancadas de madeira, sofás ultra confortáveis, alinhados a um visual radical e moderno, ambientado para que o cliente se sinta realmente dentro de uma fábrica de cerveja artesanal.

Serviço:

1º aniversário do MinduBar com o projeto “Roda de Rock”

Dia: 28 de maio (domingo)

Horário: A partir das 13h

Ingressos –Sympla - R$ 40 + Taxas (1º lote promocional com direito a um Chopp Start 300 ml - https://www.sympla.com.br/mindubar---ano-1---show-roda-de-rock__1977433)

Informações: @mindubar @roda.derock

Telefone: 71-9 9277 7397