Cervejaria baiana, Proa ganha prêmios em concurso nacional

A Proa Cervejaria celebrou duas grandes conquistas na noite desta quarta-feira (8) durante um concurso especializado, em Santa Catarina. A empresa foi eleita a Melhor Cervejaria da Bahia e ganhou a medalha de bronze na categoria Brazilian Fruit Beer do evento com a sua Sour de Caju.

Ao todo, 565 cervejarias de 25 estados diferentes participaram do concurso, apresentando 4.085 amostras no total.



Fundada em 2018, a Proa tem se consolidado no mercado de cervejas artesanais com um portfólio variado, produzindo cervejas com ingredientes de alta qualidade e receitas únicas.

No comando da marca, a mestre cervejeira Débora Rosa Lehnen comemorou o sucesso ao lado de Rodrigo Esteves, gerente de produção da Proa.

"Estamos muito orgulhosos de receber esse prêmio e sermos reconhecidos como a melhor cervejaria da Bahia", disse a empresária, "Esperamos continuar proporcionando experiências únicas aos apreciadores da cerveja e explorando novos caminhos na nossa produção", celebra.

Sour de Cajú ganha medalha

Bronze na categoria Brazilian Fruit Beer a Sour de Caju da Proa é uma cerveja “suculência, aromática e de acidez assertiva. Ela é muito frisante, tem baixa formação e retenção de espuma, características que se assemelham a um espumante. Com apenas 3,5% de álcool.