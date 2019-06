Cervejas artesanais inspiram dois eventos em Salvador

Dois eventos, um nesta terça-feira (4) e outro na quarta (5) movimentam a cena de que curte cervejas artesanais e mora em Salvador. Ambos serão realizados em bares da cidade dedicados aos rótulos premium. O primeiro, promovido pelo The Bunker – Beer Culture (Pituba), vai trazer para a capital baiana uma harmonização guiada com as cervejas artesanais da marca Água de Meninos.

O sommelier de cerveja Vinicio Carvalho promove a harmonização no The Bunker (Fotos: divulgação)

O evento, criado pelo sommelier de cervejas Vinicio Carvalho, será ministrado pelo colega John Cardoso e pelo mestre cervejeiro Mário Baqueiro, a partir das 20h. Serão oferecidos quatro pratos harmonizados com as cervejas Ribeira (uma Session IPA com centeio), Amargosa (Double IPA com Rapadura), Itapuã (New England IPA com tapioca) e Sertão origem, cerveja com licuri e mel de cacau. O investimento por pessoa é de R$ 80. Mais informações: (71) 2132-5337.

Ronaldo Rossi, autor do livro Botecando e Harmonizando, vai guiar uma harmonização com cervejas e pratos no Los Cervejeiros e Los Hamburgueiros

No dia seguinte (5), o Los Cervejeiros e Los Hamburgueiros (Barra) recebe Ronaldo Rossi, autor do livro Botecando e Harmonizando. Especialista em cervejas e harmonizações, além de chef de cozinha autodidata, professor e consultor na área de gastronomia, ele vai guiar uma harmonização com cervejas e pratos preparados em parceria com a casa, a partir das 20h30. O valor, por pessoa, é de R$120. Mais informações pelo (71) 98866-8787.