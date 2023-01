CES 2023 tem carro que muda de cor

A Consumer Eletronics Show (CES) começou sua edição 2023 na última quinta-feira (5) e vai até domingo (8), em Las Vegas, EUA. A maior feira de eletro-eletrônicos - e muito mais - do mundo é conhecida por trazer aquilo que as principais marcas do mundo irão lançar neste ano ou nos próximos e sempre conta com tecnologias de deixar o queixo caído por parecer terem saídos de algum filme futurista.

Uma das grandes atrações deste ano vem de uma gigante do setor de autos, o BMW i Vison Dee. O carro simplesmente muda de cor. Sim, ele pode ter a cor que você quiser - entre as 32 disponíveis. Um dia vermelho, no outro azul, mas também você pode combinar cores e fazer até um arco-íris se quiser. Por enquanto, é um carro-conceito, mas dado o sucesso...

BMW i Vision Dee (foto: Divulgação)

Segundo a BMW, o codinome "Dee" significa Digital Emotional Experience (Experiência Emocional Digital) — e esse é precisamente o seu objetivo: criar um vínculo ainda mais forte entre as pessoas e seus carros. A tecnologia de cores é chamada de E Ink e já havia dado as caras na CES 2022, mas apenas mudando a cor do BMW iX Flow entre preto e branco. "Com o BMW i Vision Dee, mostramos o que é possível quando hardware e software se fundem. Dessa forma, somos capazes de explorar todo o potencial da digitalização para transformar o carro em um companheiro inteligente. Esse é o futuro para os fabricantes de automóveis — e, também, para a BMW: a fusão da experiência virtual com o genuíno prazer de dirigir", afirma Oliver Zipse, Presidente do Conselho de Administração da BMW AG.

Confira no vídeo abaixo como a tecnologia funciona e se impressione: