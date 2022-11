Céu e Bala Desejo deixam festival após críticas por ausência de artistas negros

A banda Bala Desejo e a cantora Céu anunciaram nesta quinta-feira (24) que vão deixar o Festival Nômade, depois de críticas cobrando mais presenças de artistas negros no line-up. A grande atração do evento é a cantora americana Erykah Badu, destaque no R&B e soul.

A Bala Desejo, formada por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, publicou um comunicado nas redes sociais em que diz que aceitou o convite para participar do evento sem saber a "programação completa".

"Como uma banda, buscamos sempre estar próximos do público, mas é preciso que o público esteja próximo também de toda uma cena pulsante que, muitas vezes, fica à margem desse olhar curatorial. Depois do ocorrido e em respeito ao público que de pronto se posicionou assertivamente, decidimos não participar mais desse evento", diz o texto, que afirma ainda que a banda espera que a organização do festival se pronuncie e anuncie as mudanças pedidas pelo público.

A cantora Céu também usou as redes sociais para divulgar seu posicionamento. "Da minha parte, deixo aqui registrado que durante a apresentação do nosso show o palco teria mulheres pretas preferencialmente, artistas pretos majoritariamente, tendo sido essa, uma condição imposta por mim mesma", diz ela.

O festival informou que reformulou o evento "guardando a data dos artistas já anunciados, que já estiveram conosco em outras oportunidades, para um próximo momento nômade". Nenhuma nova atração foi anunciada até o momento.

As críticas ao evento tomaram conta das redes sociais desde o início da semana, com pessoas cobrando a presença de artistas negros em um evento com uma artista como Badu.

O rapper Rico Dalasan foi um dos que criticou o line-up e os artistas que aceitaram participar.

"Artista brancos não tem vergonha de aceitar convites que esbarram inclusive no seu anti-racismo de boca. Já nós vivemos cuidando pra não cair em mais uma cilada constrangedora", escreveu.

A cantora Xênia França também comentou. "Hoje acordei bombardeada de tags no post que anuncia a vinda de Erikah Badu à São Paulo. E surpreendendo um total de zero pessoas, estava anunciado também o line up de abertura do show. Totalmente desconectado do momento presente, dado que essa artista é uma instituição da cultura preta mundial e todo mundo sabe que ela dialoga com diversos artistas da música preta brasileira atual", diz o post.

Ela continua. "Me tornei de certa forma abstêmia em falar o óbvio e ficar educando branquitude de graça, porque além de me perguntar se tem alguém ouvindo e agindo, é exaustivo ser pautada mais pelo racismo do que pelo trabalho que estou fazendo".