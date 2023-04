Cezar Black, do 'BBB 23', faz surpresa para colegas de hospital

14º eliminado do Big Brother Brasil 23, Cezar Black tem dividido com seus seguidores no Instagram sua vida do lado de fora da casa. Dessa vez, o ex-brother compartilhou a surpresa que fez aos colegas do hospital onde trabalhava antes do reality

Na publicação, o ex-BBB agradeceu a torcida dos colegas e dos pacientes. "Hoje foi dia de matar a saudade da minha equipe. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos e profissionais da limpeza! Muito feliz em saber que meus pacientes vibraram e torceram por mim! Obrigado por tanto amor e carinho. Amo vocês!", escreveu.

No registro Cezar aparece comendo pizza ao lado de uma das colegas e brinca com o fato de não estar mais na xepa, assim como abraçando e tirando fotos.

Outro reencontro do enfermeiro foi com seu cachorro, Rocco, da raça pug. Na ocasião, Cezar não segurou a emoção e abraçou seu bichinho de estimação. O BBB 23 segue na reta final com a entrega do prêmio no dia 25 de abril.