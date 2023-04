Cezar Black teria abandonado emprego no hospital para ir ao BBB 23

Rendendo memes e torcidas no BBB 23, o baiano Cezar Black tem sido investigado fora da casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, antes de entrar para o reality show, ele tirou férias e não retornou para o emprego.

O enfermeiro começou a acumular "faltas injustificadas" Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh), onde trabalha desde 2014, quando passou em um concurso.

Segundo o site Metrópoles, a unidade de saúde está apurando, através de um processo, sobre o abandono de emprego. Desde janeiro, quando ele iniciou o confinamento ainda no hotel, Black já acumula exatos 80 dias de faltas.

o HUB informou que o baiano estava de férias em janeiro e fevereiro, tirou abonos e usou até o banco de horas para conseguir ficar fora do trabalho, mas enfermeiro não contava com a participação prolongada no reality show.

No Portal da Transparência do hospital, o confinado teve como vencimentos R$ 9.024,90 (bruto) no contracheque de janeiro e R$ 8.185,82 (bruto) na folha de pagamento de fevereiro.

Vale lembrar que, além de trabalhar no hospital universitário, Cezar Black também é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga, acumulando até o momento R$ 20.436,87 em pagamento bruto.

Veja a íntegra da nota do HUB:

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento.

Em março, passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto um processo para apurar abandono de emprego, que está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa.

Cabe esclarecer que no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), utilizado pela administração pública federal, os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e assim as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril.

Os contracheques são disponibilizados sempre a partir do dia 10 do mês subsequente, ou seja, o contracheque de março estará disponível a partir de 10/04.