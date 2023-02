Chamada de 'bolsonarista de primeira', Jojo Todynho ameaça bater no ex

O ex-casal Jojo Todynho, de 25 anos, e Lucas Souza, 21, agitou as redes sociais com uma troca de farpas sobre o antigo relacionamento. O ex-marido da famosa acusou a cantora de ter trocado mensagens com outro homem enquanto ainda era casada, além de ser uma "bolsonarista de primeira".

Sem perder tempo, Jojo abriu uma live rebatendo Lucas. Segundo a famosa, ela revelou que tentou engravidar do ex-marido quando ainda estavam juntos, mas não conseguiu porque o militar não reproduzia espermatozoide.

"O médico deu duas opções: ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com anabolizante, para de produzir espermatozoide. Eu falei: 'meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre'. Já fiquei arrasada. Eu perdi o brilho. Todo dia eu fazendo teste de gravidez, achando que estava grávida, e o homem estava com o leite podre", disse.

Ela ainda revelou que Lucas a chamou de "vagabunda" porque a cantora foi a um jogo do Flamengo com uma amiga e, para ele, era inadmissível uma mulher gostar de futebol. Além disso, a famosa contou que o ex desrespeitava na frente das amigas e chegou a brigar com um garçom na lua de mel.

Outra fofoca contada por Jojo é que o ex-marido te chamava de princesa na cama. "Eu gosto das coisas enérgicas (...) Sou safada, boto lingerie, faço graça", disse. Depois, dentro do carro, Jojo chamou Lucas para aparecer no Rio, afirmando que vai "meter a porrada" nele.