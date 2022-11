Chamado de arrogante, Neymar responde jornal: 'É uma meta'

Depois do atacante Richarlison repudiar a publicação de um jornal alemão que chamou Neymar de arrogante, o próprio camisa 10 da Seleção Brasileira se manifestou sobre a polêmica. Nesta quarta-feira (23), véspera da estreia do Brasil, o jogador usou as redes sociais para falar sobre o tema.

Neymar rebateu a crítica e disse que conquistar o título é uma meta e não um menosprezo aos rivais, como o jornal sugeriu.

"Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa ???? Vamo que vamo", escreveu o camisa 10.

A polêmica envolvendo Neymar teve início durante a viagem da delegação brasileira da Itália para o Catar. No voo, o atacante postou a imagem do calção da seleção brasileira com uma sexta estrela, sinalizando um possível hexa.

O jornal alemão Bild fez uma publicação na qual classificou a atitude de Neymar como arrogante. Durante coletiva, Richarlison disse que o jornalista que escreveu o texto era uma "babaca".

Capitão da Seleção e um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Thiago Silva também saiu em defesa de Neymar. O craque chega ao Mundial vivendo grande momento no PSG.