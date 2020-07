Chamado de 'lixo', sargento da PM processa empresário de São Paulo

O sargento da Polícia Militar Daniel Dias do Nascimento, chamado de "lixo", "bosta" e "merda" pelo empresário Ivan Storel em maio deste ano durante um atendimento, entrou com ação pedindo R$ 50 mil de indenização. O caso foi em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, quando o PM atendia a uma denúncia de violência doméstica.

A defesa do agente diz que Storel “além de não atender à ordem policial, proferia inúmeros xingamentos, tais como “policiais de bosta, merda”, “vou chutar sua cara seu filho da puta”, “você é um lixo”, eu “ganho R$ 300 mil” e “PM ganha R$ 1 mil″‘. Além dessas ofensas, o empresário falou que “você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano“.

Storel foi levado para a delegacia por desacato. O Ministério Pùblico ofereceu denúncia contra ele, já aceita pela Justiça. Ele gravou um vídeo afirmando que no momento do fato estava sob efeito de bebida e remédios e que se arrependia do que havia falado.

“As palavras do réu, em diversas oportunidades, foram inclusive mais ofensivas que uma agressão física, pois visavam menosprezar o autor (sargento) como pessoa e como profissional. Bradava, para que todos ouvissem, que sua condição econômica (e seus contatos com os poderosos locais) o alçava como um ser superior aos demais, não estando ao alcance da lei”, escreveu a advogada Leticia Prass, que defende o PM.

Na decisão que aceitou o recebimento da ação, o juiz José Maria de Aguiar Júnior, do Foro de Santana de Parnaíba, concedeu gratuidade jurídica ao autor e deu quinze dias para Ivan Storel se manifestar, sob pena de o caso ser julgado a revelia.