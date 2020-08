Champions: 1ª vez das semis sem espanhóis, ingleses ou italianos

De um lado, RB Leipzig x Paris Saint-Germain. Do outro, Lyon x Bayern de Munique. O título da Liga dos Campeões 2019/20 será, certamente, de um time da Alemanha ou da França - sem chances para clubes da Espanha, Inglaterra ou Itália. Pois o feito é inédito: desde que a competição adotou seu atual nome, é a primeira vez que as três ligas não possuem qualquer representante no top 4 do torneio.

A única temporada que algo semelhante aconteceu foi em 1990/91, antes da era Uefa Champions League. Naquela época, o campeonato ainda era chamado de Copa dos Campeões da Europa. Os quatro semifinalistas foram Bayern de Munique, Spartak Moscou, Olympique de Marselha e Estrela Vermelha. Os dois últimos se enfrentaram na decisão, que terminou em 0x0. Nos pênaltis, o clube sérvio venceu por 5x3 e ficou com o título, seu único até hoje.

Em 1992/93, o torneio foi remodelado e rebatizado com o nome atual. Desde então, sempre possuiu ao menos uma equipe espanhola, italiana e/ou inglesa.

Ano passado, inclusive, a final foi 100% britânica, entre Tottenham e Liverpool. Com gols de Salah e Origi, os Reds venceram por 2x0 e se tornaram hexa da competição. Em 2020, porém, o atual campeão caiu cedo: foi eliminado nas oitavas para o Atlético de Madrid, perdendo tanto no jogo de ida (por 1x0) como no de volta (por 3x2).

Outro feito inédito da Liga dos Campeões 2019/20 é a presença de dois clubes da França nas semis, PSG e Lyon. Antes, times do país participaram da fase 14 vezes, mas nunca com mais de um representante ao mesmo tempo. O único vencedor francês, aliás, é o Olympique de Marselha, que ficou com a taça de 1993. Naquela edição, não houve semifinal, com o melhor do grupo A duelando com o primeiro colocado do grupo B na grande decisão.

Entre os quatro times que ainda podem levar a taça da Champions neste ano, apenas um já foi campeão antes: o Bayern. Os alemães possuem cinco títulos do torneio e são o segundo com mais participações nas semis - chegaram à etapa 20 vezes, enquanto o Real Madrid disputou em 29 ocasiões. Enquanto isso, os outros três clubes nunca alcançaram uma final da competição.

A partida entre RB Leipzig x Paris Saint-Germain acontecerá nesta terça-feira (18), às 16h, no Estádio da Luz. Já Lyon x Bayern está marcado para quarta-feira (19), no mesmo horário, no José Alvalade.