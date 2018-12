Champions League define mais três classificados nesta terça-feira

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira (11) e promete muita emoção. Ao todo, 12 times já estão classificados para as oitavas de final do torneio. Anote aí: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern de Munique, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus e Manchester United.

Nesta terça, mais três equipes irão carimbar o passaporte. Uma delas sairá do Grupo B, que tem o Barcelona como líder e garantido. Tottenham, segundo colocado, e Internazionale, em terceiro, disputam a outra vaga. O PSV já está eliminado. Os italianos, apesar de estarem em desvantagem na tabela, encaram os holandeses dentro de casa, enquanto os Spurs irão desafiar o Barcelona no Camp Nou. Os dois embates acontecerão às 17h (horário da Bahia).

O Grupo C é o mais complicado. Napoli, com nove pontos, PSG (8) e Liverpool (6) estão na disputa. O Estrela Vermelha, com quatro, tenta uma vaga na Liga Europa. Os times estão tão embolados que um empate triplo poderá acontecer caso o PSG empate na Sérvia com o Estrela Vermelha e o Liverpool derrote o Napoli na Inglaterra. Nesse caso, o critério de desempate seria o confronto direto.

A principal dúvida da equipe de Paris, por sinal, está na escalação do atacante brasileiro Neymar. O camisa 10 se recupera de uma lesão na coxa e o técnico Thomas Tuchel não garantiu a presença dele em campo. “Ele deve jogar se estiver tudo bem. Temos que atacar, seja pelo meio, pelos lados. Todos os jogadores são importantes para o time”.

Neymar, que já foi desfalque no empate por 1x1 contra o Strasbourg na última quarta-feira (5), segue sentindo a lesão na coxa direita que sofreu no 2x2 contra o Bordeaux, no domingo anterior. O brasileiro não treinou no último domingo (9), em Paris, e por isso ficou a dúvida sobre a sua participação contra o Estrela. Tuchel até já pensou em uma equipe no esquema tático 3-4-3 sem o craque. O trio de ataque seria formado por Di María, Cavani e Mbappé.

Última vaga

Os outro oito jogos da Champions serão disputados na quarta-feira (12), quando será definida a última vaga. No Grupo F, o City já avançou, mas Lyon (7) e Shakhtar (5) fazem um duelo direto na Ucrânia para definir o classificado.