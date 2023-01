Chapa única se inscreve para eleição da UPB; prefeito de Belo Campo será o presidente

A União Nacional dos Municípios da Bahia (UPB) recebeu a inscrição de apenas uma chapa para o comando do biênio 2023/2024 nesta segunda-feira (23), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Denominado “UBP Unida, Bahia Mais Forte”, o grupo é liderado pelo prefeito de Belo Campo, Quinho (PSD) e foi resultado de um acordo entre as prefeituras do estado. A posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal está marcada para o dia 14 de março.

Não é incomum que apenas uma chapa se inscreva no processo eleitoral da UPB. Na última eleição, em 2021, o prefeito de Jequié e atual presidente da União dos Municípios, Zé Cocá (PP), encabeçou a única chapa da disputa. A expectativa é de que as eleições marcadas para o dia 14 de fevereiro não aconteçam e que a comissão eleitoral seja escolhida por aclamação.

A UPB é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem como função a representação e defesa dos interesses dos municípios baianos. Antes de entregar a inscrição da chapa para o presidente da Comissão Eleitoral, Rogério Costa (PT), Quinho falou sobre as dificuldades que devem ser encontradas pela diretoria nos próximos anos. Entre elas, estão a redução de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a 101 municípios baianos e o novo piso dos professores.

“Temos uma questão importante com o piso dos professores, que precisa ser bem avaliada e discutida para definir ações. Fazer gestão não é fácil e fazer gestão sem recurso não é fácil mesmo”, disse Quinho, que é apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O grupo é formado por 17 integrantes, sendo que cinco são mulheres. Essa é a chapa com o maior número de figuras femininas incluídas desde que a UPB foi criada, em 1964. “As mulheres precisam sair da invisibilidade e serem protagonistas. Podemos exercer as mesmas funções que os homens e não estamos aqui somente para cumprir percentuais”, afirmou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga de Jesus (Republicanos).

Conheça o novo presidente:

José Henrique Silva Tigre, conhecido como Quinho, possui 41 anos e é formado em Administração, com Pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Saúde. Em 2001, foi nomeado secretário de Saúde de Belo Campo e foi eleito vice-prefeito em 2008. Nas eleições de 2016, foi eleito prefeito da cidade localizada no centro-sul do estado, sendo reeleito em 2020. Também em 2020, Quinho foi eleito vice-presidente da União dos Municípios da Bahia.

Quinho (PSD) foi vice-presidente da UPB (Foto: Euro Amâncio/UPB)

Confira os nomes que compõem a Diretoria Executiva:

Quinho (presidente); Julio Pinheiro dos Santos Junior (vice-presidente institucional); Wilson Paes Cardoso (vice-presidente administrativo); José Moreira de Carvalho Neto (1ºsecretário); Reinaldo Barbosa de Góes (2º secretário); José Ricardo Leal Requião (1º tesoureiro); Christiane Mary Pereira (2º tesoureira)

Confira os nomes que compõem o Conselho Fiscal:

Danillo Santos Sales Rios; Fernanda Silva Sá Teles; Yuri Cesar de Andrade Menezes; Mário Alexandre Correa de Jesus; Eliana Gonzaga de Jesus; Reges Jonas Aragão; José Luiz Franco Ramos; Monalisa Gonçalves Tavares; Jailma Dantas Gama Alves e José Wilker Alencar Maciel.

*Com orientação de Monique Lôbo.