Chapada Diamantina é eleita como o melhor lugar para se visitar no Brasil

A Secretaria de Turismo da Bahia desembarcou na capital da Alemanha para participar da Bolsa de Turismo de Berlim. O maior evento mundial do setor, que acontece até quinta-feira (9), reúne 10 mil expositores, de 180 países, com expectativa de receber 160 mil profissionais e visitantes. Na ocasião, será possível conhecer os atrativos e as possibilidades de negócios nas 13 zonas turísticas baianas.

Um dos destaques baianos na feira alemã é a Chapada Diamantina, que ganhou o prêmio de melhor lugar para se visitar no Brasil, em 2022, com 90 concorrentes. A pesquisa feita pela plataforma Melhores Destinos ouviu 15 mil viajantes, brasileiros e estrangeiros, sobre custo-benefício, acolhimento, atrações, gastronomia e segurança. O destino baiano ficou com média 8,9 e faturou o primeiro lugar. A maior nota foi para o item segurança, com 9,2.

"O prêmio revelou que o turista aprova a Chapada, desde a recepção no hotel, passando pelos atrativos dos municípios, até a questão do policiamento, fundamental em uma região de grande extensão territorial e com locais de difícil acesso”, pontua a diretora de Promoção da Setur-BA, Regina Ahmed.

A zona turística Chapada Diamantina é composta por 41 municípios, que oferecem inúmeras experiências rurais, gastronômicas e esportivas. Entre as atrações estão o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira da Fumaça, o Poço Azul, o Vale do Capão e o Cemitério Bizantino.

