Chapecoense anuncia acordo de R$ 2,3 milhões com Alan Ruschel

A Chapecoense enfim chegou a um acordo com o lateral Alan Ruschel e terá que pagar R$ 2,3 milhões ao atleta. A dívida é uma soma de salários atrasados, seguro obrigatório, parcelas rescisórias e danos morais devido ao acidente aéreo que ocorreu no fim de 2016 e vitimou grande parte da delegação da equipe na Colômbia.



Alan Ruschel acionou a Chapecoense em 2021, logo depois de deixar o clube. Ele cobrava R$ 3,3 milhões. O atleta também se irritou com a agremiação, que chegou a afirmar que ele teria conseguido notoriedade com o acidente.



O assunto ganhou repercussão, mas a Chapecoense já havia trocado seus advogados, que contestaram a dívida com Ruschel. O vice-presidente jurídico do clube, Luiz Junior Peruzzolo foi quem alinhou o acordo com o atleta.



Após deixar a Chapecoense, o lateral rodou por Goiás, Cruzeiro, América Mineiro e, hoje, está no Londrina. Até o momento fez duas partidas pela equipe paranaense.



Agora sem a dívida com o lateral, a Chape volta a focar na Série B. O time é o sexto colocado, com nove pontos. Nesta sexta, o desafio é diante do Sport, às 21h30, na Arena Condá.