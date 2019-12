Chapecoense goleia e confirma rebaixamento do CSA para a Série B

A Chapecoense acabou com qualquer esperança do CSA de adiar o seu rebaixamento para a Série B ao vencer por 3x0, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o time catarinense segue em 19º lugar, agora com 31 pontos, e também rebaixado. Com 32, o clube alagoano está em 18º, sem chances de se manter na elite.



Os dois times fazem companhia ao lanterna Avaí, que tem 19 pontos. O quarto rebaixado vai ser Ceará ou Cruzeiro. Ao CSA restava apenas a vitória para se manter vivo e tinha no comando interino o ex-ídolo Jacozinho, escolhido para ocupar a vaga deixada por Argel Fucks, que há duas rodadas se transferiu para o Ceará.



Na última rodada, apenas brigando para sair da penúltima posição, a Chapecoense vai enfrentar o Vasco, no estádio do Maracanã, neste domingo, às 16 horas. O CSA, no mesmo dia e horário, vai receber o São Paulo no estádio Rei Pelé, em Maceió



Com o campo pesado por causa da chuva, a Chapecoense começou com tudo abrindo o placar logo no primeiro minuto. Renato Kayser ganhou a disputa com um defensor e fez o passe perfeito para Gustavo Campanharo, que deu um toque leve na frente e chutou no alto.



Apesar do maior volume, o time da casa não criou mais chances e ainda correu riscos na parte final do primeiro tempo. Na verdade, a Chapecoense quase ampliou aos 20 minutos com um chute rasteiro de Campanharo, que exigiu grande defesa de Jordi ao se esticar e mandar a escanteio.



Aos 41 minutos, cobrando escanteio de pé trocado e de curva, quase que Rafinha marcou para o time alagoano. O goleiro João Ricardo foi até a primeira trave e socou a bola para frente. Aos 45, desta vez de falta na frente da área, Rafinha quase surpreendeu o arqueiro da Chapecoense, que espalmou para escanteio.



No segundo tempo, o time catarinense voltou com Arthur Gomes no lugar do apagado Dalberto. A história começou a mudar aos 10 minutos, quando João Vitor fez uma falta perigoso e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso e deixando o time de Alagoas com um jogador a menos.



Tirando logo vantagem disso, a Chapecoense ampliou aos 13 minutos. Eduardo foi até a linha de fundo pela direita e cruzou para Arthur Gomes, que na ajeitada já se livrou de um zagueiro para bater cruzado e sem chances de defesa para Jordi.



Aos 27 minutos, o CSA teve a sua melhor chance para marcar quando Gustavo Bueno chutou no alto e João Ricardo levantou os braços para dar um tapa por cima do travessão. Quem voltou a estufar as redes foi o time da casa. Aos 33, após cobrança de escanteio, o zagueiro Maurício Ramos subiu bem alto e testou com força e no alto.