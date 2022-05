Charles do Bronx não bate peso e perde cinturão do UFC na balança

Charles do Bronx não é mais o campeão peso-leve do UFC. Nesta sexta-feira (6), o brasileiro não conseguiu bater o limite de 70,3kg na pesagem para o UFC 274, e teve o título retirado. Com isso, se tornou o primeiro lutador do Ultimate Fighting a perder um cinturão na balança.

O combate contra Justin Gaethje está mantido, mas o cinturão do peso-leve só vale para o americano. Caso Bronx vença, o título da categoria ficará vago.

O brasileiro compareceu ao palco da pesagem faltando seis minutos para o fim da janela de oficial de 2h. Ele aparentava confiança, mas a balança apontou 0,5kg acima do limite do peso para lutas válidas por cinturão do leve. Charles ficou surpreso e pediu o biombo, para se pesar sem roupa. Ainda assim, ainda ficou 200g acima.

O lutador teve uma hora para cortar o excesso de peso e voltar à balança. Mas continuou sem conseguir completar a missão, e acabou perdendo o cinturão.

Além de Charles do Bronx, mais uma brasileira excedeu o limite do peso: Norma Dummont. Mesmo ficando sem roupa, ela passou 200g. Também teve 1h para cortar o excedente, mas decidiu não prosseguir. Com isso, recebeu multa de 30% da sua bolsa, com o valor sendo revertido para Macy Chiasson, sua adversária.

O UFC 274 acontece neste sábado (7), a partir das 18h30. O card principal está marcado para começar às 23h.