Charles vence votação e é o campeão de No Limite

Charles se consagrou como o grande campeão do No Limite 2022, nessa quinta-feira (7). Ele foi escolhido por votação no GShow e levou o prêmio de R$ 500 mil. Charles disputou a final com Ipojucan e Lucas, e teve 51,42% dos votos.

"Dever cumprido, entrei nesse jogo para ganhar. Jogar significa o que eu fiz!", disse o vencedor.

A final do programa teve ainda provas e reencontros. Na primeira eliminatória, que exigiu equilíbrio e calma dos participantes, Clécio foi desclassificado. Já na segunda eliminatória, foi a vez de Victor se despedir do programa.