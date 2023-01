Chef brasileiro mais influente do mundo, Alex Atala comanda jantar especial no Amado

Chef brasileiro mais influente e premiado do mundo, Alex Atala virá a Salvador para assinar um jantar especial no restaurante Amado, que tem a tradição de trazer grandes e renomados chefs para a Bahia. A oportunidade para quem ainda não teve a chance – ou quer voltar a ter – de comer a comida de Atala será no dia 8 de fevereiro, às 20h30.

Em conversa com o portal Alô Alô Bahia, Edinho Engel, chef do Amado, ressaltou a importância do cozinheiro convidado: "Alex Atala é um nome expoente, talvez o maior nome da gastronomia brasileira. Foi o cara que abriu portas para o mundo todo conhecer a nossa gastronomia. É um ser icônico, que representa o Brasil. Um profissional sério, pesquisador e um grande cozinheiro. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui no Amado, em Salvador, na Bahia”.

Intitulado de ‘Amado Alex Atala na Bahia’, o jantar marca o retorno de eventos com chefs convidados no restaurante. A suspensão foi causada pela pandemia. Em outros momentos e projetos, a cozinha do Amado já recebeu grandes nomes da gastronomia, como Paola Carosella, Érick Jacquin, Roberta Sudbrack, Ana Soares, Janaina Rueda e muitos outros.

“O Amado desde que abriu sempre fez jantares com grandes chefs brasileiros. A ideia é trazer grandes e renomados nomes para a Bahia”, contou Flávio Bandeira, sócio do local.

Restaurante Amado

Sobre Alex Atala

Com os ingredientes, cores e sabores brasileiros, Alex Atala tem uma coleção de prêmios nacionais e internacionais. Em 2013, ele entrou na lista das 100 pessoas mais influentes da revista americana TIME Magazine. Seu principal restaurante, o D.O.M., em São Paulo, é parte do seleto grupo de restaurantes brasileiros com duas estrelas no Guia Michelin – considerado um termômetro da excelência na gastronomia.

"Criatividade não é fazer o que ninguém faz. Criatividade é fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém espera", diz o renomado cozinheiro.

Informações: @restauranteamado e (71) 99231-4660.