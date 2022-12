Chef brasileiro mais influente do mundo comandará jantar em Salvador

Alex Atala

O chef brasileiro mais influente e premiado do mundo, Alex Atala, virá a Salvador para assinar um jantar especial no restaurante Amado, que tem a tradição de trazer grandes e renomados chefs para a Bahia. A oportunidade para quem ainda não teve a chance – ou quer voltar a ter – de apreciar a gastronomia de Atala será no dia 8 de fevereiro, às 20h30. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Edinho Engel, chef do Amado, ressaltou a importância do cozinheiro convidado: “Alex Atala é um nome expoente, talvez o maior nome da gastronomia brasileira. Foi o cara que abriu portas para o mundo todo conhecer a nossa gastronomia. É um ser icônico, que representa o Brasil. Um profissional sério, pesquisador e um grande cozinheiro. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui no Amado, em Salvador, na Bahia”. O evento será vendido a partir de janeiro e os valores serão disponibilizados através do telefone (71) 99231-4660.

Caetano Veloso

Temporada baiana

Quem já se encontra em solo baiano é Caetano Veloso. Após encerrar a temporada 2022 da turnê do disco "Meu Coco", em Porto Alegre, o cantor desembarcou na capital baiana na quinta-feira (22). Na Bahia, ele se dividirá entre Salvador e sua cidade natal, Santo Amaro, curtindo as festas de fim de ano. Em sua casa no Morro da Paciência, no Rio Vermelho, o artista receberá amigos, como sempre gosta de fazer, para saraus e rodas musicais.

Mariana Leal e Rafael Mariano

Casamento no Carmo

Juntos há 8 anos, a advogada Mariana Leal e o administrador de empresas Rafael Mariano trocaram alianças na sexta-feira (16), durante cerimônia realizada na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. A celebração emocionou familiares e amigos, particularmente no momento de entrada da noiva, quando Rafael não conteve as lágrimas. O casal, após o enlace, saiu em lua de mel. O destino escolhido foi a Toscana, na Itália.



Verão 23

O Fasano Salvador, que acaba de completar quatro anos de funcionamento, anunciou uma programação especial para celebrar a chegada do Verão. A ceia do Ano Novo será a despedida oficial do chef Lomanto Oliveira. À frente da cozinha do restaurante, Lomanto deixará a unidade para assumir a gastronomia do segundo hotel do grupo na capital paulista, que será inaugurado no primeiro semestre de 2023. Além da noite de Réveillon, o Fasano promoverá sua tradicional feijoada no dia 7 de janeiro e a Festa de Iemanjá, em fevereiro.

Daniel Fagundes



Destaque profissional

O dentista baiano Daniel Fagundes fecha o ano de 2022 com mais uma meta batida. O profissional, à frente do Ins- tituto Daniel Fagundes (IDF), celebra a conquista de 10 mil laminados confeccionados, tornando-se o cliente mais produtivo de um dos maiores laboratórios do país, o Aliança, em São Paulo. A conquista foi alcançada em pouco mais de seis anos, período em que o profissional passou a se dedicar às lentes de contato e firmou parceria com a equipe do laboratório. “É muito gratificante receber esse prêmio, mostrando o reconhecimento do trabalho que a gente vem

executando ao longo dos anos”, celebra Daniel.

Thais Darzé

Personagem da semana

Em 2023, a Paulo Darzé Galeria vai completar 40 anos e está programando uma série de atividades. “Estamos pensando uma pauta muito especial, além do lançamento de um livro com a trajetória dessas quatro décadas”, revelou Thais Darzé, em entrevista o Alô Alô Bahia. A galerista nasceu no mesmo ano em que seu pai, Paulo, fundou o espaço localizado no Corredor da Vitória, e que passou recentemente por uma ampliação.

Nessas quatro décadas, a galeria construiu uma reputação que vai além das fronteiras do estado, representando tanto artistas já consolidados, como Leda Catunda, Tunga, Antonio Dias e Vik Muniz, quanto nomes mais recentes, como Anderson Cunha, Lara Viana e Mirela Cabral. Em 2022, participou de grandes eventos, como a SP-Arte e ArtRio. “Ao longo desses anos, desenvolvemos um trabalho sério não só voltado para a venda e comercialização de obras de arte, mas assumimos um compromisso em difundir e promover as artes visuais, mantendo uma pauta consistente de exposições, participando de feiras nacionais e internacionais, produzindo catálogos, etc”, destaca Thais.

Direto do coração

