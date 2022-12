Chef da 'carne de ouro' irrita Messi com pedido de foto na Copa

Lionel Messi era só felicidade com a conquista da Copa do Mundo. Depois de levantar a tão sonhada taça, o camisa 10 da Argentina comemorou bastante com a família e companheiros de equipe. Mas algo incomodou o atacante durante a festa. Ou melhor, alguém: o chef Nusret Gökçe - aquele da carne de ouro.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o turco, que é conhecido como Salt Bae, insistindo para tirar uma foto com o argentino. Inicialmente, Messi apenas cumprimentou o chef. Mas Gökçe seguiu com o pedido, o que pareceu irritar o craque.

No fim das contas, Salt Bae conseguiu o que queria. Ainda tirou fotos com vários outros jogadores da Argentina, e ainda mordendo medalhas e até segurando a taça. Vale lembrar que, teoricamente, poucas pessoas podem tocar no troféu, como chefes de estado e campeões mundiais.