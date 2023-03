Chef da periferia já formou mais de mil jovens em 21 estados brasileiros

Quando tinha 22 anos e trabalhava num restaurante em português, a dona do local onde Edson Leite estava perguntou o motivo dele ter emigrado. E a resposta dela o despertou para o que seria a sua missão de vida. “Ela me disse, ‘São Paulo é uma cidade tão grande, se você não for capaz de ganhar dinheiro na quarta maior metrópole do mundo não vai ganhar em lugar nenhum’. Aquilo bater forte em mim”, lembra o chef e criador da Gastronomia Periférica.

O empreendedorismo periférico ainda é pouco visto no Brasil, reconhece o chef. Apesar de estar baseado em São Paulo, através da Escola de Gastronomia Periférica, ele já ministrou cursos para jovens em 21 estados brasileiros. Ele lembra que em 2019 aconteceu uma formação da escola em Salvador durante quase 60 dias.

“Existe uma dificuldade inclusive para o reconhecimento de diversos processos como um negócio mesmo”, explicou para o jornalista Donaldson Gomes durante a participação no programa Política & Economia veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Apesar de apontar o problema como uma realidade em todo o país, Edson enxerga um caminho mais difícil em determinadas regiões, mais distantes de São Paulo.

Quando pensa na quantidade de pessoas que foram formadas na plataforma de ensino da Gastronomia Periférica, Edson diz que o número já passa de 1 mil, entretanto ele ressalta que o impacto das ações é muito maior. “Quando a gente pensa nas pessoas que formamos, em todos o que já se alimentação, que aprenderam a utilizar melhor os alimentos, estamos falando de um número que passa dos milhões”, estima. Entretanto, ele acredita que socialmente falando o impacto é impossível de ser mensurado. “Não é igual a construir parede, nós trabalhamos com educação, o efeito do que fazemos dura por muitos anos”.

Ao contrário de negócios tradicionais, os negócios sociais trazem a transformação de realidades como a grande prioridade, explica o chef. Entretanto, ele pondera que o lucro é tão importante quanto em qualquer negócio. “Se é negócio, precisa dar lucro. A diferença está na destinação do lucro e no foco em transformar a realidade”, explica.

Para ele, a concentração econômica no estado do Sudeste acaba permitindo que as regiões periféricas de lá enfrentem um cenário de dificuldades menores que as registradas na Bahia, por exemplo. “Quando você tem concentração de renda em uma pessoa, significa que outras estão pobres e quando existe uma concentração numa cidade, várias pessoas de outras cidades estejam pobres”, analisou. “A concentração de renda faz com que a migração aconteça, a fome apareça em outros lugares e que tenhamos um país desigual em relação a indicadores sociais”, complementa.

“Não há perspectivas e oportunidades iguais para quem é da periferia. Quando você tem 15 anos, 16 anos, você olha para algumas profissões e elas parecem muito distantes”, diz. Médico, engenheiro, arquiteto, ou programador são os exemplos lembrados por ele. Mesmo algumas ocupações em níveis mais técnicos acabam parecendo inatingíveis, diz. “Ainda é possível contar quantos programadores pretos e pretas existem na área de tecnologia”, provoca.

Segundo ele, a gastronomia não foi apresentada a ele como uma opção de vida. “O sistema nos limita de tal forma que a gente só se vê como um operador de telemarketing, um motoboy, um jogador de futebol, cantor, tiktoker, ou um pedreiro”, enumera. “Ninguém disse que ser um pedreiro é ruim, ou que ser um motoboy é pior que ser outra coisa, o que queremos dizer é que as pessoas precisam ter oportunidades de escolha. Elas não podem ser limitadas”, pondera.

Edson Leite lembra que apenas vivendo fora do Brasil – sonho que lhe custou literalmente tudo o que tinha em bens materiais, além do limite do cartão de crédito – pôde enxergar como perspectiva profissional o que faz hoje. “É muito louco pensar que somente fora daqui eu recebi essa opção. E é exatamente o que a gente busca fazer aqui no Brasil através da Gastronomia Periférica”, diz. Segundo ele, a instituição não se limita a receber jovens interessados em se desenvolver na atividade, mas vai ao encontro deles para oferecer o serviço.

“A gastronomia tem várias áreas, não se limita a estar diante de um fogão. Pode ser um fotógrafo, um sommelier, um barista, mestre cervejeiro, chocolatier, uma porrada de coisas que muitas vezes um jovem da periferia não consegue se ver fazendo”, explica.

O contato com a cultura portuguesa fez Edson Leite perceber não apenas que o seu lugar era na periferia de São Paulo, como o ajudou a perceber que é possível e preciso dar mais valor à rica cultura brasileira. “Tem uma coisa muito forte que eu entendi através da comida. Em Portugal você consegue identificar onde a comida foi feita. O exemplo mais famoso é o do pastel de Belém, que só recebe este nome se tiver sido feito lá. Se for produzido em qualquer outro lugar é apenas pastel de nata”, conta.

“Quando eu descobri que o importante na cozinha não é ter aprendido com os caras lá, mas de onde eu vim e o que eu iria fazer com aquilo que eu aprendi, virou uma chave em mim”, lembra. “Minhas inspirações passaram a ser a comida de rua, o cuscuz do Seu João, o churrasquinho do Seu Antonio, a tapioca do Seu Erisvaldo, a merenda da Tia Marilda na escola”, destaca. Todos estes pratos passaram a ser a base do trabalho de Edson, que inclusive traz as receitas no livro “Por que criei a Gastronomia Periférica, que foi finalista do Prêmio Jabuti.