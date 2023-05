Chef de cozinha desabafa após sofrer desrespeito de apresentadora; assista

O programa Vida Melhor, exibido no canal Rede Vida, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após a apresentadora da atração, Claudia Tenório, destratar o convidado.

O caso aconteceu na última terça-feira (23), quando o chef de cozinha Esdras de Lúcia foi interrompido várias vezes, além de ter sido destratado pela apresentadora. No Instagram, o culinarista comentou que sentiu a forma diferente do tratamento, principalmente enquanto fazia uma receita de mousse de abacaxi sem açúcar, doce para o público diabético.

"Ela queria me dar aula. Foi uma sensação horrível. Ela não só queria me dar aula, como ela também não teve paciência nenhuma comigo ao vivo", disse. Esdras ainda prosseguiu falando que se fosse um homem branco, Claudia teria o tratado bem melhor.

"Ela ainda entrou para outro quadro, debochou da minha cara. Você vai tentar falar alguma coisa, é 'mimimi'. Será que se eu fosse branco ela me trataria desse mesmo jeito? Que desrespeito com as pessoas", desabafou.

Em contrapartida, Claudia se defendeu das acusações e pediu para que os telespectadores rezassem por ela, já que um ser humano e erra sempre.

"Todo mundo que tá aqui, que já trabalhou comigo, que assiste o programa, conhece meu jeito de trabalhar e de agir. Eu tenho uma preocupação muito grande de levar até você o melhor. [...] Eu não posso deixar você aprender nada que não seja certo, que não seja da melhor maneira", falou a apresentadora, que prosseguiu:

"Quero só pedir para você, como eu sempre peço quando a gente passa por um momento de desafio e como eu tenho feito por você sempre: Reza por mim. Quero pedir para você que reze, compreenda, que entenda. Eu sou humana, eu sempre falo 'o que Deus faz através de mim não é porque eu sou melhor que ninguém, tenho meus erros e meus defeitos", concluiu.