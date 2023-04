Chef do meu pet: tutores investem em comida caseira para animais

Cholinhos e pichanes podem até não ligar muito para a variedade de sabores da alimentação diária, afinal, a boa e velha ração costuma resolver o problema da maioria. No entanto, com a popularização de vídeos na internet mostrando caminhos alternativos para a nutrição animal, muitos tutores tem seguido novas tendências para a alimentação de seus bichinhos de estimação. Basta ver o interesse que o assunto tem despertado nas redes.

De acordo com dados do TikTok, plataforma de compartilhamento de vídeos curtos, a hashtag #petfood (alimentação de animais de estimação, em português) já foi usada mais de três milhões de vezes, mostrando o interesse crescente dos tutores, por exemplo, em fornecer uma alimentação caseira e balanceada. Os conteúdos sobre nutrição 100% vegana também se destacam: são mais de 270 mil. Apesar de parecer uma opção saudável e ética, a falta de nutrientes essenciais na dieta dos animais pode trazer sérios riscos à saúde de quem mia ou late.

Nico, um shitzu de sorte, foi adotado pela fotógrafa Nara Gentil há um ano e meio. E, desde então, o doguinho recebe mimos que muita gente gostaria de ter. A preocupação com a alimentação do pet veio porque Nico, exigente que é, sempre queria dar uma bitoca na comida da dona. Toda hora rolava uma importunação.

Alimentação de Nico inclui cardápio natureba, com ovos e brócolis, além de frutas e até cookies feitos pela tutora (Foto: Acervo pessoal)

“Ele sempre ficava com aquela cara de pidão quando eu comia alguma coisa. Foi aí que comecei a pesquisar o que poderia ser saudável para ele. No começo, dei algumas coisinhas, como petisco mesmo. Aí, fui pesquisando mais e mais”, conta Nara. “Agora, ele come frango cozido, ovos, brócolis. Sempre tem um vegetal e uma carne junto com a ração. E, claro, não podem faltar os cookies, que eu faço especialmente para ele”, revela a tutora coruja.

Busca implacável

A busca pela alimentação saudável de Nico é uma saga que não tem fim. “Tem gente que dá uma dieta 100% natural para os pets. Não sei se quero seguir essa linha radical, mas estou sempre pesquisando e tentando variar o cardápio dele”, revela Nara. Apesar de estar avançando aos poucos, ela sabe que precisa da ajuda de um veterinário para acertar completamente na dieta do seu melhor amigo. Enquanto isso, Nico aproveita as delícias que sua mainha prepara com todo carinho e dedicação.

A dieta é um verdadeiro banquete: vegetais, carnes cozidas, ovos cozidos e, claro, os deliciosos cookies. Para evitar que o cão fique pedindo comida o tempo todo, Nara já tem uma estratégia: “Coloco algumas frutas que ele pode comer em um pires, como maçã e kiwi, e deixo lá para ele beliscar quando quiser”.

A busca por uma alimentação mais saudável para Nico não para por aí. “Já vi que tem gente que dá uma dieta 100% natural para os pets, com carne crua, ovo cru e vegetais. Não sei se quero seguir essa linha radical, mas estou sempre pesquisando e tentando variar o cardápio”, explica Nara. “E, claro, preciso ouvir um veterinário para saber se estou fazendo tudo certo. Por enquanto, estou avançando aos poucos”, admite a chef free style.

Mas com tanta variedade, fica difícil Nico enjoar da comida. Além disso, os benefícios da alimentação mista já começaram a aparecer. “Ele é um cachorro bem chatinho para comer, tenho que trazer novidades sempre, mas notei que o pêlo dele está ficando mais bonito desde que comecei a mudar a alimentação”, comemora.

Deficiência nutricional

Com a crescente popularidade da alimentação vegetariana e vegana entre os humanos, muitos tutores têm considerado mudar a dieta de seus animais de estimação para a mesma modalidade. Entretanto, como destaca a nutróloga veterinária e professora Paloma Santos Santana, da Clínica Nutrir Vet, é necessário ter um cuidado especial com a alimentação dos pets, pois eles possuem características digestivas e nutricionais bem diferentes das nossas.

“Quem muda a dieta do pet para vegana ou vegetariana por conta própria coloca o cão ou gato em riscos de deficiências nutricionais graves. Além disso, uma das cinco liberdades do bem-estar animal se refere à expressão do comportamento natural da espécie, e temos diversos estudos demonstrando que a preferência alimentar deles é por proteína de origem animal”, aponta a nutróloga.

Entre as disfunções mais comuns estão a deficiência de vitaminas, que pode causar problemas de pele e pêlo, além de afetar o sistema imunológico e a saúde dos olhos. A falta de taurina em gatos, por exemplo, pode levar a problemas cardíacos e de visão. Já a deficiência de vitamina D pode causar problemas ósseos, enquanto a falta de vitamina B12 pode resultar em anemia e outros problemas de saúde. “Caso o animalzinho não receba os nutrientes necessários, ele pode apresentar desnutrição, desenvolver doenças crônicas e até mesmo ter sua expectativa de vida reduzida”, alerta a especialista.

Entre as principais deficiências nutricionais estão problemas dermatológicos, como queda de pêlos, coceira e dermatites, além de alterações gastrointestinais, como diarreia e vômito.

Em gatos, a falta de taurina, um aminoácido crucial, é comum em dietas inadequadas e pode levar a problemas cardíacos e oculares. Já a deficiência de vitamina D em cães e gatos jovens pode resultar em deformações ósseas. Além disso, a alimentação desbalanceada pode ter impacto no humor e comportamento dos animais, tornando-os mais irritados ou apáticos.

Para minimizar as chances de problemas, Paloma recomenda a consulta a um profissional especializado em nutrição pet antes de modificar a dieta do animal. “O tutor que deseja alterar a alimentação de cães e gatos para qualquer modalidade precisa consultar um profissional especializado em nutrição pet”.

Também é importante prestar atenção à quantidade diária de alimentos fornecida aos pets para evitar o aumento de peso. “Os sachês e patês são aliados importantes para os pets que bebem pouca água, como a maioria dos felinos. Porém, para fornecer com segurança é preciso conversar com o veterinário para saber a quantidade diária e evitar obesidade devido ao excesso de alimento”, orienta.

Ao gosto deles

Nico, o shitzu agraciado com um cardápio de primeira, não é o único pet sortudo por aí. A cadela Mami, da designer Liza Tomas, 30, também é privilegiada quando o assunto é encher a pança. “Realmente me dedico muito no preparo da alimentação dela. É balanceada e saudável, minha companheira merece todo o carinho e cuidado”, garante ela, se referindo à sua lulu da pomerânia, ou spitz alemão anão.

Liza costuma preparar receitas caseiras, utilizando ingredientes naturais e de qualidade. “Faço carne moída com legumes e verduras, também cozinho frango com arroz integral e sardinha com batata doce”, conta a designer, que também destaca a importância de ter cuidado com a qualidade dos alimentos oferecidos aos pets. “É indispensável evitar produtos industrializados, que podem conter conservantes e outros aditivos prejudiciais à saúde dos animais. Tem que ter muita atenção ao que estamos colocando no pote deles”, alerta.

Cardápio de Mami tem carne moída, verduras, arroz integral e sardinha (Foto: Acervo pessoal)

Sobre os alimentos permitidos, a nutróloga Ananda Lisboa, médica veterinária da Universidade Federal da Bahia (Ufba) especializada em nutrição de cães e gatos, a oferta de frutas e verduras é extensa, mas é preciso ter atenção: alguns são proibidos.

“Em geral, todas as frutas e verduras podem ser oferecidas, exceto uva, carambola, açaí, cebola, alho e cebolinha; esses são tóxicos. É um mito que cães saudáveis não podem comer frutas cítricas. Eles podem sim. O pH do estômago deles é muito mais ácido do que o nosso. Porém, devem ser oferecidas como petiscos, então, com moderação. Não deve ultrapassar 10% do total diário da alimentação do pet”, recomenda.

Sobre a necessidade de congelar ou não os alimentos, depende muito. Cada caso é um caso, e cada alimento tem características específicas. Alguns especialistas recomendam o congelamento como uma medida de segurança, pois o processo pode ajudar a eliminar possíveis bactérias e parasitas presentes na carne crua, por exemplo. Além disso, o congelamento também pode prolongar a vida útil da comida caseira, permitindo que seja armazenada por mais tempo.

No entanto, outros especialistas afirmam que não é necessário congelar as comidas caseiras para animais de estimação, desde que as medidas de higiene e segurança alimentar sejam seguidas adequadamente durante o preparo e armazenamento do rango. É importante lembrar que a alimentação caseira deve ser balanceada e adequada às necessidades nutricionais do animal, e que a falta de nutrientes essenciais pode causar problemas de saúde.

“Por isso, em hipótese nenhuma comece a mudar a alimentação do animal por conta própria. Sempre procure um veterinário especializado em nutrição para a prescrição de uma dieta balanceada e siga as orientações para preparo e armazenamento. Mas, sim, é super possível o tutor produzir as marmitas do seu pet em casa”, garante a veterinária.

Sobre o veganismo em animais de estimação, é importante lembrar que cães e gatos são essencialmente carnívoros e possuem um sistema digestivo adaptado para o consumo de carne. A falta de nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade e vitaminas como a B12, podem prejudicar a saúde deles a longo prazo.

É importante respeitar a estrutura natural do organismo do bichinho, resume a nutróloga Paloma Santana. “Até existem vários pets que naturalmente têm sua alimentação a base de vegetais, como coelho, porquinho-da-índia, chinchila, calopsita e periquito australiano. Não é o caso de cães e gatos”, conclui a especialista.

***

GUIA DA NUTRIÇÃO CASEIRA DE CÃES E GATOS

Confira quais alimentos e preparos são permitidos, e descubra quais são os ingredientes tóxicos para os animais domésticos.

Permitidos:

Carnes magras, como frango, peru, bovina e peixes.

Vegetais cozidos, como brócolis, cenoura, batata-doce e abóbora.

Frutas frescas, como maçã, banana e melão.

Ovos cozidos ou mexidos.

Arroz cozido.

Iogurte natural sem açúcar.

Sardinhas em lata sem óleo.

Fígado de frango ou bovino cozido.

Proibidos: