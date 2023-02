Chef Edinho Engel realiza evento para ajudar desabrigados de São Paulo

Dono do restaurante Manacá e do Bar do Manacá, localizados em Camburizinho - uma das áreas afetadas pela chuva que castigou o litoral norte de São Paulo -, o chef mineiro Edinho Engel vai realizar um evento para ajudar os desabrigados. A ação social acontece no restaurante Amado,em Salvador no dia 14 de março, às 20h, onde ele reúne oito chefs da capital baiana e realiza um jantar harmonizado com convites vendidos a R$ 450.

Além do chef do Amado, Danilo Fernandes, se unem à causa Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem); Dante e Kafe Bassi (Manga), Peu Mesquita (Pepo); Ícaro Rosa (Jiló) e Cadu Moura, finalista do Mestre do Sabor, da Rede Globo e jurado do Rolling Kitchen Brasil, do GNT, para o jantar de sete tempos. “Solidariedade é a única forma de nos mantermos humanos no meio dessa tragédia”, diz Edinho.

As reservas podem ser feitas pelo telefone: (71) 99231-4660. Quanto aos endereços de Edinho em Camburizinho, o restaurante Manacá voltou a funcionar de quinta a domingo. Já o Bar do Manacá está fechado temporariamente.