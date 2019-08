Chef Erick Jacquin estreia segunda temporada de Pesadelo na Cozinha

Estreia nesta terça (27), às 22h45, na Band, a segunda temporada do programa comandado pelo chef Erick Jacquin, Pesadelo na Cozinha. A partir do dia 6 de setembro o programa vai ser exibido todas as sextas-feiras, às 20h35, no canal Discovery Home & Health.

Pesadelo na Cozinha é a versão brasileira do programa britânico, que teve seu episódio final em 2014, Kitchen Nightmares, apresentado pelo chef Gordon Ramsay.

Nesta temporada Jacquin vai salvar sete restaurantes que estão quase falindo, encontrando falhas e as possíveis soluções para os estabelecimentos voltarem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, clientes insatisfeitos e falta de profissionalismo são alguns dos problemas que o chef vai enfrentar. “Pesadelo na Cozinha’ é muito mais que um programa de televisão, me pegou muito no coração. Já chorei, gritei, xinguei, abracei. Já fiz tudo nesse programa”, conta Erick Jaquin



Serviço

O quê: Pesadelo na Cozinha

Quando: Segundas, às 22h45

Onde: Canal Band