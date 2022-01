Chef Fernanda Possa assume cozinha do Hidden

A chef Fernanda Possa vai assumir a cozinha do projeto de enogastronomia no Hidden a partir desta quarta-feira (12). Desde outubro do ano passado o local tem movimentando o Rio Vermelho com música e a participação dos melhores chefs da Bahia. Possa é uma das mais badaladas chefs de cozinha de Trancoso, vilarejo localizado no sul da Bahia, e reconhecida pelos grades eventos que costuma realizar na região do Quadrado e por todo o país.

Ela comanda o buffet que leva o seu nome e estará à frente da Cozinha do Chef onde cumprirá temporada de duas semanas, de 12 a 16/1 e de 19 a 23/1. O menu será composto de entradas como a Terrine de Grana Padano Brulee com Mel de Laranja e Grissinis e Mini Sanduíche de salmão trufado, além de dois pratos principais: Arroz de Pato e Ravióli de Grana Padano com Fonduta de Queijo de Cabra com Camarão.

A proposta de Fernanda Possa é levar para a casa com vista para o mar da Praia da Paciência o conhecimento adquirido na sua longa trajetória profissional que teve início nos restaurantes da família em Arraial d’Ajuda e Trancoso e que atualmente pode ser apreciado nos eventos produzidos pelo seu buffet ou no menu do seu serviço To Go que tem conquistado cada vez mais paladares.

A baiana é a oitava chef convidada pelo curador de gastronomia do Hidden, o jornalista Ronaldo Jacobina a integrar o projeto.

Hidden

O modelo de entretenimento nasceu em Brasília há cerca de quatro anos e tem como conceito dar vida a espaços abandonados através de pequenas intervenções físicas, programação cultural e artística, proporcionando ao cliente uma experiência diferente de um bar ou restaurante. A programação diária, assim como outras informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto: @hidden.salvador.