Chef Ricardo Silva abre restaurante de cozinha brasileira no Rio Vermelho

Ricardo Silva na fachada do novo restaurante

O chef Ricardo Silva abre, em soft opening, nesta sexta-feira (12), na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, o Silva, restaurante de cozinha contemporânea brasileira. O espaço, que tem capacidade para 65 pessoas (45 na área interna, 12 na área externa e 8 no balcão) foi projetado pelo arquiteto Paulo Henrique Souza, no imóvel onde funcionou a matriz do Pi.zza, marca que continuará funcionando, só que exclusivamente na Vila da Barra, atrás do Pereira. De acordo com o chef, o Silva, é seu projeto mais autoral e, como tal, não faltará no cardápio pratos da cozinha assador, sua marca registrada quando esteve à frente do Carvão durante oito anos. “A proposta é que o espaço converse com o Rio Vermelho, oferecendo uma gastronomia autoral carregada de brasilidade", diz. O Silva funcionará de terça a sexta para o jantar, aos sábados durante almoço e jantar e domingo apenas no almoço.

Catherine Petit e Philippe Mével, da Chandon

Espuma

Presente em todo território nacional a Chandon tem apostado em cidades estratégicas para realizar ações e levar experiências inesquecíveis para os seus consumidores. Desta vez, a marca de espumantes que integra o portfólio da Maison LVMH apostou na região Nordeste, um grande mercado consumidor da sua exclusiva linha de produtos, elegendo Recife para receber a terceira edição do projeto Casa Chandon. Unindo cultura, arte, musica e gastronomia locais, a marca de vinhos espumantes está ocupando um histórico casarão da capital pernambucana até o próximo dia 13 onde vem apresentando aos nordestinos sua nova identidade global. O evento que tem como anfitriões os franceses radicados no Brasil Catherine Petit, diretora geral da marca no Brasil e Philippe Mével, enólogo-chefe da Chandon, já passou por São Paulo e Rio de Janeiro. No próximo, ano que vem, o projeto será numa outra cidade e a coluna torce para que seja em Salvador.

Luedji Luna

De lei

A Concha Acústica vai ferver nesta quinta-feira(11) durante o lançamento da Lei Paulo Gustavo, que contará com as presenças do presidente Lula e da ministra da Cultura Margareth Menezes que, além de estar ali como gestora, certamente deverá integrar o elenco do show que está sendo concebido e dirigido por Vavá Botelho. Dentre as atrações que se apresentarão gratuitamente para o público estarão Luedji Luna, Russo Passapusso, Ilê Ayê e Larissa Luz.

Elibia Portela

Icônica

Decana dos programas de culinária na televisão baiana e criadora de salgados populares na Bahia e que ganharam o Brasil como o Pão Delícia e o Boliviano, a culinarista Elibia Portela não para de produzir. Se adaptou às novas tecnologias e segue ministrando cursos com suas receitas na internet. A última novidade é um e-book dedicado ao universo do bacalhau com 20 receitas que pode ser adquirido no seu perfil no instagram e no seu site, que é de dar água na boca.



Copa

Uma trupe de artistas baianos está escalada para cantar no TIM Music Rio, na Praia de Copacabana, durante dois finais de semana: 20 e 21 e 27 e 28 deste mês. O lineup do festival contará com as apresentações de Caetano Veloso, Daniela Mercury e BaianaSystem, dentre outros. O acesso é gratuito.



Bahia Brito recebe o chef Fabricio Lemos no Fasano

Na cozinha

O chef Bahia Brito vai receber o colega Fabrício Lemos, do grupo Origem, para um jantar a quatro mãos, no próximo dia 18, no restaurante Fasano.

Luzia Santhana volta com programa de entrevistas

De volta às origens

A jornalista Luzia Santhana, que fez história na televisão baiana entre os anos 2000 e 2018, está de volta a Bahia depois de morar um período em Portugal. No próximo dia 22, a comunicadora reestreia seu programa no canal Programa Nomes e no site homônimo, apresentando personalidades do Litoral Norte baiano.