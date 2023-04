Chefe da McLaren desafia CEO da Mercedes para luta de boxe

Após 41 anos, o GP de Las Vegas vai voltar ao calendário da Fórmula 1. A prova só acontecerá no dia 19 de novembro, em um circuito de rua noturno, mas já está recheada de expectativa e forte divulgação. Em meio aos planos para o retorno, há uma proposta curiosa para a programação: uma luta de boxe entre chefes de equipes. Isso mesmo.

Diretor executivo da McLaren, Zak Brown desafiou Toto Wolff, CEO da Mercedes, para um embate no ringue. Sobrou até para o chefe da Red Bull Racing, Christian Horner, que recebeu um 'convite' diferente: de uma corrida, mas em Silverstone, na Inglaterra.

"Nós estávamos conversando sobre correr com Christian (Horner, chefe da RBR) em Silverstone (no GP da Inglaterra), porque eu costumava competir com ele. E eu falei com Toto, pra ver se ele topa. Quando vamos para Vegas, pelo que Vegas é mais conhecida? Uma pequena luta de boxe? Estou pronto", disse Brown, no último fim de semana, durante GP da Austrália.

Como mencionado na brincadeira, o diretor da McLaren já correu com Horner no passado. Quando eram pilotos, os dois disputaram a Fórmula 3 britânica entre 1993 e 1995.

A Fórmula 1 tem investido pesado na divulgação da corrida, que será realizada nos arredores de Strip, onde se localizam os mais famosos cassinos e hotéis de Las Vegas. A categoria chegou a produzir vídeos com chefes de equipe e pilotos, envolvendo muito brilho, cartas de baralho, dados e Elvis Presley.