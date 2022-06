Chefe de organização criminosa é morto em confronto com a PM na Bahia

Um homem apontado como chefe de uma organização criminosa especializada em assaltos a bancos e responsável por ataques em diferentes estados do Brasil foi morto, neste domingo (26), durante confronto com a Polícia Militar em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele era considerado foragido da Justiça do estado do Ceará.

A busca pelo criminoso – que responde a 23 inquéritos - teve início após troca de informações entre a Polícia Federal do Ceará e unidades policiais da Bahia. As equipes da Polícia Militar iniciaram diligências em Vitória da Conquista e conseguiram localizar endereços utilizados pelo foragido.

"Quando duas guarnições chegaram em uma das residências, o criminoso atirou contra os policiais, que revidaram o ataque. No confronto, ele ficou ferido, chegou a ser socorrido para o Hospital de Base da cidade, mas não resistiu", contou o comandante da Rondesp Sudoeste, capitão Ulisses Antônio Moreira Souza.

(Foto: Divulgação/SSP)

Com o homem foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.