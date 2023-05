Chefe francês Claude Troisgros planeja abrir restaurante na Bahia

O celebrado chef francês Claude Troisgros está planejando abrir um restaurante em Salvador. Em conversa com a coluna, o apresentador dos programas Mestre do Sabor (Globo) e Chato pra Comer (GNT) disse que seu sócio está buscando um imóvel no Centro Histórico para instalar uma unidade do grupo. Segundo ele, a ideia era já está com a casa aberta, mas surgiram boas oportunidades no Sudeste e os empresários apostaram primeiro por lá.

Claude Troisgros comanda restaurantes em São Paulo e no Rio

Local indefinido

Ainda segundo Claude Troisgros o local e o prazo para abertura do espaço não estão definidos, mas a coluna apurou que a ideia é que a casa com o nome do chef seja instalada no Centro Gastronômico do Palacete do Tira-Chapéu que está sendo restaurado na Rua Chile pelo empresário Antônio Mazzafera, do grupo Fera Investimentos. Vamos torcer.

Coleção da Soul Dila homenageia rendeiras de Saubara

Reverência

A Soul Dila criou uma estampa exclusiva, batizada de Contos de Renda, inspirada nas rendeiras de Saubara, no Recôncavo baiano. Desenvolvida pelo time de criação da marca, a série nasceu após uma visita da equipe à cidade e integra a coleção que homenageia o Bicentenário da Independência. A localidade foi palco importante na batalha e, mais uma vez, com a presença de mulheres fortes e destemidas, que se fantasiavam para furar o cerco português e levar alimentos para os filhos e maridos. As peças já estão disponíveis nas lojas físicas - na Bahia, em Sergipe e em Pernambuco -, e no site, com entrega em todo o Brasil.

Cris Visnevski

Agito

Cris Visnevski comandou um fim de tarde animado na SOUQ no último dia 10. A PR assinou a lista de convidados da marca de moda e decoração durante o lançamento da coleção Ciao Bella! na loja do Salvador Shopping.

Carlinhos Brown

Parceria

O Fórum ESG Salvador, promovido pelo Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO, contará com a participação de Carlinhos Brown. O evento acontece nos dias 30 e 31 de maio, no Porto Salvador. O músico participará da abertura falando de temas relacionados ao ESG a partir de sua atuação à frente de projetos sociais que construiu ao longo das últimas décadas.

Luciana Secches

Baco

Os rótulos da vinícola italiana Vignarosa chegarão na Bahia no próximo dia 19 de maio. A marca, que no Brasil é comandada por Luciana Secches, última neta brasileira do clã italiano que conta com mais de dois séculos de história na produção do verdadeiro Prosecco de Denominação de Origem Controlada (DOC), será apresentada aos baianos durante um jantar no Fera Palace Hotel assinado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca..

Jazz no Purgatório

O Purgatório Bar realizará, a partir de 17 de maio, a primeira edição do projeto Jazz Night. Quem abre a programação é a cantora e compositora Karen Cuzco, a partir das 19h, oferecendo uma experiência elegante de entretenimento musical na cidade.

Ambiente assinado por Lucy Bomfim para novela

Na telinha

A empresária Lucy Bomfim – das marcas MS Home e Kachepot - assina mais uma vez a curadoria de peças para uma novela global. Dessa vez a baiana criou a ambientação de cenários da casa da fazenda de Antônio e Irene, personagens de Tony Ramos e Gloria Pires. Esta não é a primeira vez que Lucy atua neste segmento, ela já assinou outros trabalhos para a emissora em atrações como as novelas Além da Ilusão e Amor de Mãe, e para as séries Verdades Secretas e Cine Holliúdy, dentre outras.

Licia Fabio

Mais um

Logo mais, às 20h, no Vini Mar, no Rio Vermelho, Licia Fabio estará recebendo jornalistas, chefs de cozinha e parceiros para lançamento de mais uma edição do festival Salvador Restaurant Week que chega a sua 21ª edição baiana. O evento é exclusivo para convidados.