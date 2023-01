Chefes dos Três Poderes rejeitam ‘atos terroristas’ e pedem ‘defesa da paz e democracia’

Chefes dos Três Poderes divulgaram uma nota conjunta nesta segunda-feira, 9, em que dizem “rejeitar” os “atos de terrorismo, vandalismo, criminosos e golpistas” em Brasília e pedem à população a “defesa da paz e da democracia”.

A nota é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

O documento foi divulgado após reunião entre eles, no Palácio do Planalto, em Brasília, um dos alvos de vândalos radicais que no domingo invadiram e depredaram prédios públicos na capital.

Leia a nota:

Os Poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação”

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República

Senador Veneziano Vital do Rêgo

Presidente do Senado em exercício



Deputado federal Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados



Ministra Rosa Maria Pires Weber

Presidente do Supremo Tribunal Federal