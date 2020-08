Chega ao Brasil streaming gratuito com séries e filmes

O orçamento apertou na quarentena e não dá mais para pagar a mensalidade do streaming? Experimentar um serviço gratuito que acabou de chegar ao Brasil pode ser uma saída: a Vix Cine e TV tem no catálogo filmes, séries, novelas latinas e documentários produzidos por terceiros, além de alguns produtos originais.

Entre as atrações, está a série Bitten, baseada na série literária Women of the Otherworld, da escritora canadense Kelley Armstrong. O primeiro livro da saga saiu no Brasil pela editora Rocco, com o título Fome de Loba. A atriz Laura Vandervoort (que foi Kara Kent em Smallville) vive Elena, a única lobisomem fêmea do mundo. Mas ela resolve abandonar sua matilha e viver refugiada, numa cidade em que tentará começar uma nova vida.

As opções de filmes ainda são bastante restritas, mas há boas produções nacionais, como o documentário Cidade Cinza, sobre os trabalhos de grafiteiros paulistanos que foram cobertos por determinação da prefeitura da cidade. O documentário mostra também a repintura de um enorme mural que foi apagado e questiona a determinação da prefeitura.

O serviço, que afirma ter mais de 1,5 mil horas de programação disponível, pode ser acessado pelo celular, via aplicativo ou pelo computador no site vix.com/tv. Também é possível usar o navegador da TV para assistir numa tela maior. Há ainda a possibilidade de usar aparelhos como Apple TV e Chromecast.

A plataforma assegura que em breve chegam mais novidades e já há acordos firmados com diversas distribuidoras. Entre as próximas atrações, está Breaking Through - No Ritmo do Coração, filme que tem participação de Bruna Marquezine e Anitta. A produção americana aborda o drama das celebridades da internet quando veem a maturidade se aproximar.

Entre os filmes nacionais, vale destacar o interessante Boleiros (1998), do cineasta paulista Ugo Giorgetti. O drama se passa num bar de São Paulo, onde um grupo de ex-jogadores de futebol se encontra para relembrar casos do tempo em que ainda eram atletas. Destaque para o a história de um árbitro que, viciado em pôquer aceita um suborno para favorecer um time. O elenco traz os ótimos Rogério Cardoso, Otávio Augusto e Flávio Migliaccio.

Na seção Ao Vivo no Vix, estão shows internacionais de diversos gêneros. Um deles é o de Adele, gravado no Festival Glastonbury, no Reino Unido. Hello, Rumour Has It e I’ll be Waiting estão no repertório da apresentação. Há também shows de Elton John, Coldplay e Ed Sheeran.

História

O Vix é uma empresa de mídia digital que surgiu nos EUA voltada para o mercado hispânico. Mais tarde, chegou à América Latina e ao Brasil. Tem um portal de notícias voltadas para a indústria do entretenimento e produz vídeos para as redes sociais, incluindo receitas e pequenos documentários que agora estão no streaming.

Enor Paiano, responsável pelo gerenciamento do escritório no país, afirma que a empresa pretendia lançar o streaming no final deste ano, mas, diante do aumento da demanda provocado pela quarentena, os planos foram antecipados. “Como as pessoas estão em casa e, às vezes, sem dinheiro, houve crescimento por entretenimento doméstico gratuito”, diz Enor.

Sem cobrar mensalidade, o serviço se mantém com a receita obtida através de anúncios publicitários e parcerias com empresas que produzem conteúdo. Como na TV aberta, há a inserção de propagandas durante as atrações, mas, para não dispersar o espectador, há uma regra: o intervalo entre uma propaganda e outra não pode ser inferior a 12 minutos.