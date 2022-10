Chega ao streaming o aclamado terror Noites Brutais

Após mais de um mês desde a estreia nos EUA e muita especulação sobre a chegada ao Brasil, o filme Noites Brutais ('Barbarian' no título original em inglês) finalmente entrou nesta quarta (26) na plataforma Star+. Com alta aprovação no Rotten Tomatoes, a produção é uma das estreias de terror mais aguardadas do ano.

A trama acompanha Tess (Georgina Campbell), uma jovem que viaja para Detroit para uma entrevista de emprego e decide ficar na cidade. Mas ao chegar ao local, ela descobre que, na mesma propriedade que alugou, há um homem estranho hospedado (Bill Skarsgård). Apesar de seu bom senso dizer o contrário, Tess decide se instalar no local mesmo assim e passar a noite. Não demora muito até que a personagem perceba que sua vida está em perigo.

Veja o trailer de Noites Brutais:

Aclamado pela crítica especializada

Noites Brutais teve uma ótima recepção da crítica, obtendo uma média de 92% de aprovação no Rotten Tomatoes – site especializado que compila as principais críticas de filmes e séries – com base em 159 análises até o momento. “Inteligente, com humor sombrio e, acima de tudo, assustador, ‘Noites Brutais’ oferece aos fãs de terror uma jornada de emoções arrepiantes e consistentemente imprevisível”, diz o consenso da crítica no site.

Já entre o público, o longa alcançou a marca de 70% de aprovação, com base em mais de mil notas.

Grande elenco

Os produtores reuniram um elenco de primeira para Noites Brutais. Para o papel de Tess – a protagonista que não tem sorte, mas é determinada – eles escalaram Georgina Campbell, atriz conhecida por seus papéis em séries como Broadchurch, Krypton, Black Mirror e Suspicion.

“Georgina foi realmente uma dádiva. Ela é uma atriz muito talentosa e tem uma profunda empatia com sua personagem, o público poderá se colocar no lugar dela”, afirmou o diretor do filme, Zach Cregger.