Chega às livrarias A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante

Um dos mais aguardados lançamentos da literatura mundial nos últimos anos finalmente chega hoje às livrarias: A Vida Mentirosa dos Adultos (Intrínseca/R$ 60/432 págs), novo livro da escritora italiana Elena Ferrante. E a chegada é com toda pompa que a publicação merece: trata-se de um lançamento simultâneo em 25 países, já que, até agora, apenas os italianos tiveram o privilégio de conhecer a nova história da autora da badalada Tetralogia Napolitana, lançada no Brasil pelo selo Biblioteca Azul.

O novo romance traz as marcas já conhecidas de Ferrante, com destaque para o olhar feminino e os ataques à sociedade machista. A história gira em torno das descobertas perturbadoras da protagonista, Giovanna, a respeito da vida adulta. Aos doze anos, ouve o pai dizer que ela é feia e pouco tempo depois, ele deixa a família e o confortável apartamento no centro de Nápoles para nunca mais voltar.

Na verdade, o pai a compara com a tia, irmã dele, persona non grata na família, sinônimo de tudo considerado mau e indesejável. Aí começa a jornada de Giovanna em direção à parte baixa de Nápoles, região mais pobre da cidade, para conhecer essa tia renegada pelo próprio irmão.

Os encontros com a tia Vittoria são o ponto de partida para o embate com inúmeras questões existenciais, que de certa forma preparam a passagem de Giovanna para a vida adulta. Nessa busca solitária, ela se defronta com os erros e pecados cada vez mais aparentes de pais outrora perfeitos e o despertar da própria sexualidade.

Ao longo dos anos, o leitor acompanha os percalços da transição da infância protegida de Giovanna a uma adolescência exposta às complexidades daqueles que a cercam, evocando também a possibilidade de levar a vida adulta como nenhuma outra mulher fizera até então. Em resumo, o romance trata de transições, paixões e descobertas.

Anonimato

Mas, apesar de toda a expectativa dos leitores e da crítica em relação ao lançamento, não espere ver Elena na TV ou numa dessas lives falando sobre o livro. No máximo, poderá ler uma entrevista dela concedida por escrito. Postagem nas redes sociais? Desista, pois ela não aparece por nada. É que a identidade da autora é um mistério.

Desde os anos 1990, quando lançou livros como Crônicas do Mal de Amor e Um Estranho Amor, ela jamais apareceu na mídia. A própria escritora já disse que se trata de um pseudônimo. No entanto, ela não chega a ser completamente reclusa, como J.D. Salinger (1919-2010), de O Apanhador no Campo de Centeio.

Sua identidade é conhecida somente por Sandro Ferri, seu editor italiano. “Queria que os livros se impusessem sozinhos, sem a minha proteção”: é assim que a autora justifica o anonimato. Para o lançamento mundial de A Vida Mentirosa dos Adultos, Elena deu entrevista por escrito a livreiros e tradutores convidados. Uma livreira de Barcelona, Fe Fernandez Villaret, questionou por que os livros que olham para o mundo com um olhar feminino, como os de Elena, não interessam aos homens.

A escritora foi taxativa: “Os homens, até os muito cultos, muitas vezes sequer tentam ler os nossos livros. Eles os consideram, como a senhora destaca, 'para mulheres' e, com essa fórmula, não apenas parecem proteger sua virilidade de qualquer possível degradação, como, sobretudo, nos negam a dádiva da universalidade, que atribuem apenas a si mesmos. Eles escrevem livros para homens e mulheres. Nós, em contrapartida, conseguimos escrever apenas para mulheres É um dos vários sinais de como eles continuam a nos considerar seres humanos de nível inferior”.

A Vida Mentirosa dos Adultos vai dar origem a uma série da Netflix, ainda sem previsão de estreia. Enquanto isso, a HBO prepara a terceira temporada de A Amiga Genial, que começou a ser exibida em 2018 no Brasil.