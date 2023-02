Chegou para ficar: Salvador tem chuva e ventos fortes na segunda de Carnaval

Após quatro dias de um Carnaval ensolarado, a chuva chegou em Salvador nesta segunda-feira (20). Pancadas de chuva e algumas trovoadas, além de uma mínima de 23°C e máxima de 30°C serão os que os foliões enfrentarão no fim da tarde e noite de hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou no circuito Dodô (Barra/Ondina) ventos a 37,8 km/h. No Circuito Osmar (Campo Grande), os ventos estão com a velocidade de 19,8 km/h.

O motivo da chuva é a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). As chuvas vêm do oceano Atlântico. Com a intensidade das chuvas maior, há riscos de alagamentos pontuais e deslizamentos de terra.

Terça

O mau tempo não dá sinais de trégua no último dia oficial do Carnaval. A previsão, segundo o portal ClimaTempo, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A noite terá chuva.

A mínima ficará entre 24°C e máxima de 32°C, a intensidade do vento permanece variando entre fraca e moderada.

