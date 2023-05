Cheia de estilo, a cantora Flor Gil fez uma homenagem especial ao avô, o cantor e compositor Gilberto Gil. Com o cabelo pintado de rosa, a artista fez um desenho de estrela na lateral da cabeça. O símbolo é o mesmo feito pelo cantor no passado.



Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (30), Flor compartilhou com o público o resultado do novo visual. "Estilinho vovô Gil nos anos 80", escreveu.

