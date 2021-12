Cheia do rio Cachoeira obriga família a saírem de casa às pressas em Itabuna

Seis famílias precisaram sair de casa às pressas por conta da cheia do rio Cachoeira, em Itabuna, neste fim de semana. O nível da água subiu e invadiu as residências no final da tarde de sábado (4). A retirada das pessoas aconteceu até a madrugada deste domingo (5). Alguns moradores ainda estão se recusando a sair.

Segundo a Prefeitura, a maioria das famílias morava em casas de madeira ou de barro, na mesma rua, na zona rural. Cerca de 20 pessoas estão desabrigadas e no grupo há gestantes e crianças. Uma parte foi transferida para o Grupo Escolar Leonor Pacheco e outras para a igreja Assembleia de Deus, no Bairro Maria Matos.

Rio foi tomado por vegetação no centro da cidade (Foto: divulgação)

Houve também quem buscou abrigo em casa de parentes e amigos e existem moradores que estão se negando a sair do local. Eles estão sendo acompanhados pela Defesa Civil, que faz também o monitoramento do rio.

O Município afirma que as famílias atendidas serão encaminhadas para o CRAS de Referência para que outras medidas sejam adotadas, como a inclusão no cadastro para que tenham direito ao benefício de auxílio-moradia.

Já no centro da cidade, uma retroescavadeira está removendo baronesas que se acumulavam na calha do rio Cachoeira e que, com a repentina cheia, remontam nos pilares da ponte Miguel Calmon que liga o centro da cidade ao bairro Góes Calmon.

A retirada das famílias foi uma ação preventiva e foi realizada pela Defesa Civil de Itabuna, órgão vinculado à Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Sesop), e por equipes de promoção social, da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).