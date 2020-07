Cheias de bossa: Bebel Gilberto lança parceria com Mart'nália

Parece uma parceria inusitada, mas deu muita liga o encontro entre Bebel Gilberto e Mart’nália na canção Na Cara. O single é uma das onze faixas do novo disco de Bebel, Agora, seu primeiro trabalho de estúdio em seis anos. Com produção de Thomas Bartlett, o novo álbum será lançado mundialmente pela gravadora belga [PIAS] em agosto. Veja o single https://youtu.be/QpXB3ChYryo.



O novo clipe de Larissa Luz, Hipnose, tem roteiro e direção da própria cantora e foi gravado em São Paulo, antes da pandemia. O trabalho é uma parceria com Rafa Dias (Attooxxá), que assina a produção, e com a cantora Fávia Coelho. O clipe narra a história de uma cientista testando uma nova forma de hipnose que teletransporta as pessoas através da música.





Mariene de Castro Mariene de Castro renova sua parceria com o conterrâneo Roque Ferreira - de quem ela gravou canções em todos os seus álbuns. Desta vez, ele assina o forró Caxixi (Bonitinha), cujo single pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. “É um hino ao amor, um amor nordestino, com cheiro de mato e de barro, do jeitinho que eu desejo a todos que ouvirem essa canção”, afirma Mariene. https://ditto.fm/caxixi-bonitinha