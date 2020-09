Cheio de novidades, 'The Voice Brasil' vai estrear nova temporada

O 'The Voice Brasil' vai voltar todo moderninho. Em sua 9ª temporada, o programa vai explorar outras plataformas de exibição: além da TV Globo, onde já deixou sua marca, o The Voice também será exibido no Multishow e na plataforma de streaming Globoplay. A emoção em tudo quanto é canto começa a ser transmitida no próximo dia 15 de outubro.

A outra novidade são os dias de exibição. O reality musical poderá ser visto na TV Globo, às terças e quintas-feiras, logo após ‘A força do Querer’. Quem perder os episódios inéditos poderá recorrer ao Multishow, na TV fechada, às quartas e sextas, quando o canal reprisará o conteúdo a partir das 20h30.

E quem desejar, ainda poderá acompanhar o programa pelo Globoplay, já que o reality é transmitido simultaneamente na TV aberta e na plataforma, às terças e quintas, e fica disponível para assinantes on demand, na íntegra.



Para completar a experiência multiplataforma da temporada, quem vai comandar os bastidores do ‘The Voice Brasil’ no digital é o próprio elenco: conteúdos em selfie dos técnicos e participantes darão o tom do que rola por trás das câmeras e estarão no site oficial da atração, no Gshow, e nos perfis oficiais do reality.

Em ambos, uma cobertura exclusiva da competição em tempo real e outras novidades, como um filtro do programa para utilizar nos stories do Instagram.

A fase ao vivo da disputa também reserva ainda mais interatividade já que, além votar para definir os rumos da competição, o público também terá a chance de aproveitar a experiência prolongada do reality. Após o término de cada episódio ao vivo na TV, entra em cena o “The Voice Live”, uma transmissão na web, direto do palco, com os apresentadores e técnicos, para repercutir os melhores momentos da noite.



As gravações das ‘Audições às cegas’, fase em que os técnicos da temporada, Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló montam seus times, já começaram nos Estúdios Globo, seguindo todos os Protocolos de Segurança da emissora. O apresentador Tiago Leifert, que mais uma vez comanda a competição musical ao lado de Jeniffer Nascimento, comemora o retorno. Para ele, a temporada é um presente para o público, que tem garantidos grandes shows no palco da atração.

“Foi ótimo rever todo mundo. Fiquei muito feliz que conseguimos um jeito seguro de fazer o programa, com impacto zero na qualidade do que mais importa: a música”, destaca Tiago.



Time de jurados do The Voice Brasil terá Carlinhos Brown, Michel Teló, Iza e Lulu Santos (Foto: Victor Polak/Globo)

Jeniffer conta que continua sendo emocionante conhecer as histórias de cada um e acompanhar as apresentações musicais mesmo estando um pouco mais distante fisicamente dos candidatos este ano. Principalmente pela possibilidade de ajudar nos sonhos de tantos talentos em um momento tão atípico para a música e no mundo todo.

“Fiquei muito feliz quando o Creso (diretor artístico) me ligou para dizer que teríamos uma importante missão este ano. Não poder ter contato físico ainda é muito desafiador para mim. Tem sido um exercício incrível expressar minha empatia pelo outro sem essa proximidade. Tudo novo, mas nos motiva a fazer ainda melhor o nosso trabalho”, explica a apresentadora.



Para os dois, as novidades da edição e o atual cenário de isolamento social em que ela está inserida deixam o programa ainda mais especial.

“Boa parte dos artistas selecionados estava vivendo de música e com a carreira indo bem antes da pandemia. Essas pessoas perderam ao mesmo tempo o emprego e a maior paixão. O ‘The Voice Brasil’ surge para reacender o talento desses artistas. Acho que teremos mais uma temporada emocionante”, aposta Tiago.

Jeniffer concorda ao apontar que sente que todo esse período trouxe uma vontade maior ao brasileiro de conhecer e entender melhor o mundo do outro. A atriz paulistana acredita que o programa apresenta diferentes culturas, costumes e expressões musicais do nosso país através dos seus participantes.

Mais novidades

Em 2021, vai rolar uma edição direcionada aos talentos a partir de 60 anos. O The Voice +60 contará com mesmas características do formato das outras versões do reality: diferentes fases, um time de técnicos e a votação do público durante a competição. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Basta clicas neste link e seguir as orientações abaixo: