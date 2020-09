Chelsea contrata Harder por R$ 2,1 milhões e quebra recorde

O Chelsea quebrou o recorde de contratação mais cara do futebol feminino. A equipe britânica anunciou a atacante dinamarquesa Pernille Harder após pagar a quantia de 337 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões, na atual cotação) ao Wolfsburg, a maior transferência registrada até aqui. As informações são do jornal The Guardian.

Harder estava no clube alemão desde 2017 e conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e quatro edições da Taça da Alemanha. Ao todo, marcou 105 gols em 114 jogos. Na última temporada, foram 38 gols em 33 partidas.

Em 2018, a atacante foi eleita a melhor jogadora da Europa pela Uefa e, atualmente, é considerada uma das melhores do mundo. Aos 27 anos, ela foi um dos destaques do Wolfsburg na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões, que teve sua final no último domingo (30). Na decisão, o time perdeu para o Lyon por 3x1.

"Eu estou extremamente feliz e empolgada em começar, para finalmente estar aqui e ser jogadora do Chelsea. Eu não poderia estar mais feliz. Eu estou empolgada para jogar por um clube tão grande. A liga inglesa é muito empolgante no momento e eu estou realmente ansiosa para isso", disse Harder, ao canal oficial do Chelsea.

A nova equipe da jogadora, aliás, é a atual campeã do Campeonato Inglês e da Supercopa da Inglaterra - título conquistado no último sábado (29), com vitória por 2x0 sobre o Manchester City.