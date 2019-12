Chelsea está liberado para fazer contratações em janeiro

O Chelsea está liberado para fazer contratações já no próximo mês, na janela de transferências do inverno europeu. O clube inglês venceu nesta sexta-feira (6) o segundo recurso impetrado junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) contra a punição da Fifa, que determinava a proibição por duas janelas após a acusação de ter quebrado as regras para jogadores abaixo dos 18 anos.

O time de Londres entrou com dois recursos junto ao CAS para rever a decisão da Fifa. E conseguiu a redução da pena para apenas uma janela, que foi cumprida no início da atual temporada, em julho e agosto. Além disso, o Chelsea viu a multa ser reduzida de 460 mil libras (R$ 2,5 milhões) para 230 mil libras (R$ 1,2 milhão).

"O Chelsea está proibido de registrar novos jogadores durante uma janela de transferências, que já cumpriu durante a janela de transferências do verão (europeu) de 2019", informou o comunicado oficial do CAS, revogando a decisão tomada pela Comissão Arbitral da Fifa, que tinha condenado o clube inglês por ter quebrado 29 vezes a norma relativa à contratação de jogadores com menos de 18 anos.

Para este ano, antes da proibição da Fifa, o Chelsea conseguiu reforçar o time com apenas dois jogadores: Christian Pulisic, contratado em janeiro junto ao Borussia Dortmund, e Mateo Kovacic, que estava emprestado pelo Real Madrid. Além, claro, dos jovens do clube que estavam emprestados na última temporada. Tammy Abraham, por exemplo, disputa a artilharia do Campeonato Inglês com 11 gols e Mason Mount vai ganhando espaço no meio de campo.

Na temporada 2019/2020, o Chelsea faz campanha regular sob o comando técnico do ex-jogador Frank Lampard. O time é o quarto colocado do Campeonato Inglês com 29 pontos, após 15 rodadas, e está na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - precisa vencer o Lille, em Londres, na próxima terça-feira, para avançar.