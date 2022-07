Chesf anuncia aumento de vazão da usina de Sobradinho a partir desta segunda (11)

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) anunciou, nesta segunda-feira (11), que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitou o aumento das vazões dos reservatórios de Sobradinho, no norte da Bahia, e em Xingó, no Sergipe.

Segundo a companhia, o pedido segue o processo de otimização energética envolvendo as diversas regiões do Sistema Interligado Nacional – SIN.